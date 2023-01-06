بالذكاء الاصطناعي.. جهاز جديد يكشف سبب بكاء الطفل الرضيع

شفق نيوز / أزيح الستار عن جهاز Qbear الجديد، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والمخصص لكشف أسباب بكاء الطفل الرضيع.

و Qbear عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعا أو متعبا أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاض متسخ - ويتم ذلك في 10 ثوان فقط بدقة 95٪.

ويتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب، الذي يعرض أيضا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.

ويتم عرض جهاز Qbear حاليا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، حيث يعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. ولدى Qbear ثلاثة خيارات لوضع: سطح الطاولة، والتعليق على الحائط، وحامل سرير الأطفال.

وتم تطوير هذه التقنية باستخدام بنية التعلم العميق المكونة من 18 طبقة ومعالجة وضع التدريب المسبق لوحدة معالجة الرسومات من خلال أكثر من 10000 صف من بيانات البكاء من الأطفال.

كما أن الجهاز مُبرمج أيضا ليعزف تلقائيا صوت تهويدة وضوضاء محاكاة للرحم، حاصلة على براءة اختراع أثناء تشغيل ضوء المساعدة على النوم المصمم بعناية عندما يكتشف أن الطفل "متعب".

ويأتي الجهاز مع تطبيق مصاحب وقراءات أخرى توضح سبب بكاء طفلك، والتطبيق متوافق أيضا مع Alexa، وهو مناسب للاستخدام في المنازل الحديثة.