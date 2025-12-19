بالذكاء الاصطناعي.. تطوير أداة للكشف عن سرطان الكلى بوقت قياسي

شفق نيوز- متابعة

تمكن باحثون من جامعة تارتو في إستونيا، من تطوير أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على تسريع الكشف عن سرطان الكلى وتحسين دقة تشخيصه، وفق دراسة علمية نُشرت في مجلة "Communications Medicine".

وتعتمد الأداة، التي تحمل اسم "BMVision"، على تقنيات التعلم الآلي لتحليل صور التصوير المقطعي المحوسب (CT)، ومساعدة أطباء الأشعة على اكتشاف الآفات الخبيثة والحميدة بشكل أسرع وأكثر موثوقية، بما في ذلك الحالات التي لم تُجرَ فيها الفحوصات أصلا بغرض البحث عن الأورام.

وفي دراسة استعادية أُنجزت بمستشفى جامعة تارتو، قام ستة أطباء أشعة بمراجعة 200 فحص تصوير مقطعي، كل منها بطريقتين، مع استخدام الذكاء الاصطناعي وبدونه، ما نتج عنه 2400 قراءة فردية.

وأظهرت النتائج أن استخدام الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قلّص الزمن اللازم لتحديد وقياس والإبلاغ عن الأورام الخبيثة بنحو الثلث، مع تحسن ملحوظ في دقة القياس والتوافق بين الأطباء.

وأكد الباحثون أن هذه التقنية لا تهدف إلى تعويض طبيب الأشعة، بل إلى دعمه في ظل النقص العالمي المتزايد في عدد المتخصصين وارتفاع حجم فحوصات التصوير الطبي.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ المشارك في الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لشركة "Better Medicine"، دميترو فيشمان، إن "هذه الدراسة تعزز الأدلة المتزايدة على أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، المطوّرة في المختبرات البحثية، قادرة على إحداث تأثير حقيقي في الممارسة السريرية ودعم الأطباء في عملهم اليومي".

من جهتها، أوضحت أستاذة الأشعة بمستشفى جامعة تارتو، الدكتورة بيلفي إلفيس، أن إدخال هذه الأداة قد يسهم في تحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن سرطان الكلى، مشيرة إلى أنه "رغم استخدام الحل إلى حدود الآن لأغراض بحثية فقط، فإنه يجري حاليا دمجه ضمن سير العمل السريري، على أن تتم معالجة جميع فحوصات التصوير المقطعي للبطن مستقبلا عبر نظام BMVision".

هذا وحصلت أداة "BMVision" على علامة المطابقة الأوروبية (CE)، ما يؤكد استيفاءها لمعايير السلامة والصحة والبيئة المعتمدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لتصبح بذلك أول أداة ذكاء اصطناعي متاحة في السوق تساعد على الكشف المبكر عن سرطان الكلى وتقييمه بدقة أعلى.