بالدماء.. علماء يعيدون "ضبط مسار الشيخوخة"

شفق نيوز / توصل علماء، يوم الأحد، إلى تطور جديد في أبحاث محاربة الشيخوخة، بعد إجراء بحثهم على فئران مسنة من خلال ربط أوعية دموية بفئران صغيرة السن.

واكتشف فريق البحث، بقيادة جيمس وايت، عالم الأحياء في كلية الطب بجامعة ديوك الأمريكية، أن الدماء الشابة دفعت الحيوانات الأكبر سنا إلى العيش لفترة أطول بنسبة 6 إلى 9 في المئة، أي ما يعادل تقريبا ست سنوات إضافية للإنسان العادي.

وأفادت الدراسة، وفق موقع نيتشر، بأن الفئران المسنة عاشت مدة أطول من الفئران من نفس العمر، التي لم تخضع للتجربة.

ولم يكتشف الباحثون أن الفئران المسنة عاشت لفترة أطول فحسب، بل أن مسار الشيخوخة لديها قد تغير أيضا، وفق نيويورك تايمز، إذ لوحظ أن الوظائف الفسيولوجية للفئران المسنة تحسنت أيضاً، واستمر هذا التأثير حتى بعد شهرين من الانفصال.