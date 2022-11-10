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بالاتفاق مع أصدقاء الزوج.. زوجة هندية تفرض شرطاً "غريباً" في عقد القران

Category: منوعـات

Date: 2022-11-10T15:22:51+0000
بالاتفاق مع أصدقاء الزوج.. زوجة هندية تفرض شرطاً "غريباً" في عقد القران

شفق نيوز/ أجبرت عروس هندية زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بنداً غريباً يتعلق بالفترة التي تسمح له بها بالبقاء خارج المنزل مع أصدقائه.

وجاءت فكرة عقد الزواج "الغريب" من أصدقاء العريس، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بنداً يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء، بحسب موقع "إنديان إكسبريس".

ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه.

ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع "آسيا نت نيوز"، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق.

وأثار انتشار عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية ردود فعل طريفة، حيث قال أحدهم "لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك".

وعلّق آخر قائلا: "تبدو زوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف. أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل".

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