باكستان.. المئات يتعرضون لضربة شمس "حادة" أدخلتهم المستشفيات

شفق نيوز/ تعرض مئات الأشخاص في باكستان اليوم الخميس، الى الاصابة بضربة شمس أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات، مع اشتداد موجة الحر التي تعصف بالبلاد.

وارتفعت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية أمس الأربعاء بمدينة موهينجو دارو الشهيرة بمواقعها التاريخية في إقليم السند جنوبي البلاد. وذلك بعد أن تضرر الإقليم بشدة بسبب الأمطار الموسمية الناجمة عن تغير المناخ والفيضانات المدمرة عام 2022.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر لمدة أسبوع على الأقل.

من جهتها حثت السلطات سكان البلاد على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري.

وقالت منسقة شؤون المناخ بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني روبينا خورشيد علام في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد: "باكستان خامس أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ"، مضيفة: "شهدنا أمطارا وفيضانات أكثر من المعتاد."

وقال أطباء محليون إنهم عالجوا مئات المصابين بمدينة لاهور شرقي البلاد، بينما نقل العشرات إلى مستشفيات في مناطق حيدر أباد ولاركانا ويعقوب آباد في إقليم السند.

وقال المسؤول البارز في قطاع الصحة الباكستاني غلام فريد: "الوضع يزداد سوءا منذ أمس عندما بدأ المتضررون من الحرارة في التوجه للمستشفيات في إقليم البنجاب."

وسجلت باكستان في أبريل الماضي معدلات ضخمة في الرطوبة منذ 1961، مع سقوط أكثر من ضعف معدل هطول الأمطار الشهري المعتاد. وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الشهر الماضي في مقتل العشرات وتدمير ممتلكات وأراض زراعية.