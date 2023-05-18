باستطاعتها تقليد صوتك .. ميزة جديدة من آبل تجعل فاقدي حاسة النطق قادرين على إرسال رسائل صوتية

شفق نيوز / مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عالمنا في السنوات الأخيرة تتنافس الشركات فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن، أعلنت شركة أبل أنها في غضون هذه السنة ستمكن مستخدميها، الذين يعانون من إحدى الإعاقات، من التعامل بسهولة واستقلالية بفضل ميزة "Assistive Access".

هذه الميزة تجعل فاقدي حاسة النطق قادرين على إرسال رسائل صوتية عبر تحويل الكتابة إلى صوت، بالإضافة إلى الإجابة عن المكالمات المباشرة.

كما من المتوقع أن تمكن الميزة الجديدة الأفراد الذين لا يحبون الكتابة التحدث أثناء المكالمات والمحادثات باستخدام "Live Speech"؛ كما يمكن للأشخاص المعرضين لخطر فقدان قدرتهم على الكلام استخدام الصوت الشخصي لإنشاء صوت مركب يشبههم للتواصل مع العائلة والأصدقاء.

أما بالنسبة للمكفوفين، فستوفر أجهزة أبل ميزة "Point and Speak" التي تحول النص المرسل إلى صوت؛ لكي يتمكنوا من قراءتها والإجابة عنها في رسائل صوتية أخرى.

15 دقيقة كافية لتقليد صوتك

ستتمكن أجهزة أبل "أيفون وأيباد" من تقليد صوت المستخدم بعد 15 دقيقة فقط من التدريب، إذ ستستخدم ميزة "Live Speech" ثم تقوم بإضافة الصوت المركب إلى الإعدادات لقراءة النص المكتوب بصوت عالٍ أثناء المكالمة أو عند استلام الرسائل.

كما تتميز الخاصية بحفظ العبارات التي يستخدمها صاحب الجهاز بشكل كبير واستخدامها في المكالمات الموالية أيضاً، تهدف هذه الميزة إلى جعل أجهزة أبل أكثر شمولاً بالنسبة لذوي الهمم الذين يعانون خاصة من عسر النطق أو ضعف البصر والسمع.

وأضافت شركة أبل أن الأشخاص الذين قد يعانون من حالات يفقدون فيها أصواتهم مع مرور الوقت، مثل التصلب الجانبي الضموري، يمكن أن يستفيدوا أكثر من الأدوات التي ستضاف على أجهزتها خلال هذه السنة.

وحسب موقع "العربية" قالت كبيرة مديري سياسات ومبادرات الوصول العالمية في شركة أبل، سارة هيرلينغر، في منشور على مدونة الشركة: "تُعد إمكانية الوصول جزءاً من كل ما نقوم به في أبل". "تم تصميم هذه الميزات مع تعليقات من أعضاء مجتمعات الإعاقة في كل خطوة على طريق تطويرها، لدعم مجموعة متنوعة من المستخدمين ومساعدة الأشخاص على التواصل بطرق جديدة".

ميزات ستشهدها أبل خلال سنة 2023

تأتي هذه الخاصية في وقت بدأ يتطور فيه الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن من تلبية العديد من الحاجيات المشابهة، الذي يعتمد على استخدام الأصوات في فيديوهات، والتي تُعرف بـ"التزييق العميق".

وحسب الموقع الرسمي لأبل تستخدم ميزة Personal Voice التي ستتوفر عليها أجهزتها على التعلم الآلي، وذلك للحفاظ على خصوصية المستهلكين وعدم استخدام أصواتهم من قبل قراصنة الويب في عمليات النصب والاحتيال.

جربت شركات التكنولوجيا الأخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لتكرار الصوت. في العام الماضي، قالت "أمازون" إنها تعمل على تحديث نظام أليكسا الخاص بها، والذي من شأنه أن يسمح للتقنية بتقليد أي صوت، حتى لو كان أحد أفراد الأسرة متوفى.

بالإضافة إلى الميزات الصوتية، أعلنت "أبل" عن "Assistive Access"، الذي يجمع بين بعض تطبيقات iOS الأكثر شيوعاً، مثل FaceTime والرسائل والكاميرا والصور والموسيقى والهاتف، في تطبيق مكالمات واحد.