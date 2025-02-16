باستخدام الذكاء الاصطناعي.. "ميتا" تقترب من فك شفرة الأفكار البشرية

شفق نيوز/ في خطوة جريئة نحو فهم أعماق العقل البشري، يقترب فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" من تحقيق اختراق علمي غير مسبوق، قد يمكن الآلات من فك شفرة أفكار البشر.

وطورت الشركة، بالتعاون مع المركز الباسكي للإدراك والدماغ واللغة، نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعادة بناء الجمل من نشاط الدماغ بدقة تصل إلى 80%.

ويعتمد البحث على طريقة غير جراحية لتسجيل نشاط الدماغ، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina"Business".

ووفقًا للشركة، يمكن أن يسهم هذا البحث في تمهيد الطريق أمام التكنولوجيا التي تساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام.

على عكس واجهات الدماغ والحاسوب الحالية التي تتطلب غالبًا غرسات جراحية، يستخدم نهج "ميتا" تخطيط الدماغ المغناطيسي (MEG) وتخطيط كهربية الدماغ (EEG).

تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على تسجيلات الدماغ من 35 متطوعًا أثناء كتابتهم للجمل.

عند اختباره على جمل جديدة، يزعم "ميتا" أنه يمكنه التنبؤ بدقة بما يصل إلى 80٪ من الأحرف المكتوبة باستخدام بيانات تخطيط الدماغ المغناطيسي، وهو ما يزيد مرتين على الأقل عن فك التشفير القائم على تخطيط كهربية الدماغ.

لا تزال هذه الطريقة محدودة، إذ تتطلب تقنية تخطيط الدماغ المغناطيسي غرفة محمية مغناطيسياً، ويجب على المشاركين البقاء ساكنين للحصول على قراءات دقيقة.

كما تم اختبار هذه التقنية على أفراد أصحاء فقط، لذا فإن فعاليتها بالنسبة لأولئك الذين يعانون من إصابات في الدماغ لا تزال غير مؤكدة.

إلى جانب فك تشفير الأفكار وتحويلها إلى نص، يساعد الذكاء الاصطناعي في "ميتا" الباحثين أيضًا على فهم كيفية تحويل الدماغ للأفكار إلى لغة.

يحلل نموذج الذكاء الاصطناعي تسجيلات MEG، ويتتبع نشاط الدماغ على مستوى ميلي ثانية.

ويكشف كيف يحول الدماغ الأفكار المجردة إلى كلمات ومقاطع وحتى حركات الأصابع الفردية عند الكتابة.

ومن بين النتائج الرئيسية التي توصلوا إليها أن الدماغ يستخدم "شفرة عصبية ديناميكية" ـ وهي آلية تربط بين مراحل مختلفة من تكوين اللغة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المعلومات السابقة.

وهذا من شأنه أن يفسر كيف يستطيع الناس بناء الجمل بسلاسة أثناء التحدث أو الكتابة.

تؤكد أبحاث "ميتا" أن الذكاء الاصطناعي قد يمكّن يومًا ما من إنشاء واجهات كمبيوتر دماغية غير جراحية للأشخاص الذين لا يستطيعون التواصل لفظيًا.

ولكن في الوقت الحالي، لا تزال التكنولوجيا غير جاهزة للاستخدام في العالم الحقيقي. تحتاج دقة فك التشفير إلى تحسين، والقيود المفروضة على أجهزة MEG تجعلها غير عملية خارج إعدادات المختبر.

تستثمر "ميتا" في الشراكات لتعزيز هذا البحث، أعلنت الشركة عن تبرع بقيمة 2.2 مليون دولار لمستشفى مؤسسة روتشيلد لدعم الدراسات الجارية، كما تعمل أيضًا مع مؤسسات مثل NeuroSpin وInria وCNRS في أوروبا.