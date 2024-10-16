"باستثمارات ضخمة".. دبي تحتضن أكبر تجمع تكنولوجي في العالم

شفق نيوز/ شهد اليوم الافتتاحي لـ"قمة قادة الاقتصاد الرقمي العالمي في المستقبل"، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، أكبر حدث مختص بالتكنولوجيا في العالم، في مركز دبي التجاري العالمي. وقد تجمع في هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث تم تدشين حوار حول استشراف مسار التحول الاقتصادي المعتمد على الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

حمل اليوم الأول عنوان "يوم الاستثمار التكنولوجي" وتضمن جلسات تمحورت حول سوق الجيل التالي من أشباه الموصلات الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى تريليون دولار بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل حوكمة البيانات. تُقام الفعالية تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي".

ويأتي انعقاد القمة في وقت تسرّع فيه دولة الإمارات جهودها لتبني إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، حيث بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي بالدولة العام الماضي 3.47 مليار دولار.

استقطب معرض "جيتكس غلوبال" هذا العام أكبر مشاركة دولية في تاريخ انعقاده، بنمو قدره 40 في المئة مع مشاركة دول جديدة في النسخة الرابعة والأربعين من الفعالية. وشاركت أوروبا هذا العام بأكبر عدد من الدول الأوروبية في تاريخ المعرض، فيما يتوقع أن يحقق قطاع التكنولوجيا بالقارة الأوروبية نموًا بواقع 12 في المئة مع نهاية العام الحالي.

تحدث ستيفان واكي، مدير مجلس الابتكار الأوروبي، مُبينًا الجهود الأوروبية في تسريع منظومتها التقنية، حيث أكد أن المجلس يدعم الابتكارات المتطورة ويمنح رواد الأعمال الفرص التي تمكّنهم من تعزيز معرفتهم والتعلّم من المختصين الآخرين، لمواصلة تنمية أعمالهم بما يعود بالمنفعة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني والإقليمي.

من جانبه، قدم إغناسي نيمشيشكي، وكيل وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا، عرضًا تقديميًا يوضح تبني التكنولوجيا في بلاده بفضل وجود اقتصاد مستقر أظهر مرونة كبيرة خلال الثلاثين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك واحدة من أفضل برامج تقنية المعلومات في العالم بفضل وجود نخبة من رواد الأعمال المختصين بالتكنولوجيا.

كما تناول الدكتور ياروسلاف كوتيلوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الألمانية "DeepL"، استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في شركته، لافتًا إلى استثمار المزيد في تقنيات الحوسبة والعمل على بناء مركز للبيانات في السويد.

كما شارك هيمان بيكيلي، الذي اختارته مجلة "تايم" كأبرز شخصية من الأطفال للعام 2024 بفضل اختراعه علاجًا محتملاً لسرطان الجلد، قصته الملهمة مع الحاضرين، موضحًا كيف جعله الإخفاق الذي واجهه خلال حياته شخصًا أقوى، مؤكدًا أن الشغف كان وما زال سمة أساسية لنجاحه المهني.

يستمر معرض "جيتكس غلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري في دورته الرابعة والأربعين، والتي تعد الأكبر والأعلى مشاركة دولية حتى الآن، حيث استقطبت أكثر من 6.500 شركة عارضة و1.800 شركة ناشئة و1.200 مستثمر، إلى جانب مشاركة الحكومات من أكثر من 180 دولة.