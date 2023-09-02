باريس تنفذ حملة مكافحة البعوض لمنع انتشار "حمى الضنك"

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام فرنسية، اليوم السبت، عن تنفيذ سلطات العاصمة باريس حملة لمكافحة بعوض النمر لمنع انتشار "حمى الضنك" في المدينة بعد تسجيل إصابات بالمرض.

ووفقا لقناة "TF1" فانه تبعاً للمعلومات المتوفرة فإن أحد سكان المباني السكنية في الدائرة رقم 13 بباريس أصيب بحمى الضنك التي ينقلها بعوض النمر، وسجّلت إصابة ثانية بهذا المرض في ضاحية كولومب شمال غرب المدينة، لذا قررت سلطات باريس القيام بأول عملية مكافحة للحشرات منعا من انتشار العدوى.

وذكرت وسائل إعلام أن سلطات باريس نفذت عملية لمكافحة البعوض في منطقة الدائرة 13 بالمدينة التي ظهرت فيها الإصابة بالمرض المذكور، وتم رش مبيد حشري قوي بالقرب من المباني في تلك المنطقة للتخلص من الحشرات.

ومن جهتها أشارت هيئة العناية بالصحة في المنطقة الوسطى بفرنسا إلى أنها ستجري عملية واسعة النطاق لمكافحة البعوض للحد من خطر انتشار حمى الضنك.

وخلال العام الماضي رصد ظهور بعوض النمر في 70 منطقة فرنسية أصل 96 وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وبحسب وزارة الصحة الفرنسية، فإنه وفي الفترة ما بين 1 مايو و25 أغسطس 2023، تم تسجيل 439 حالة إصابة بحمى الضنك في المدن الكبرى.

وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2022، كان هناك تهديد بتفشي حمى الضنك في أوروبا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2010 تم الإبلاغ عن انتشار المرض محليا لأول مرة في فرنسا وكرواتيا، وتم اكتشاف حالات وافدة في ثلاث دول أوروبية أخرى، في عام 2012 أدى تفشي حمى الضنك في جزيرة ماديرا في البرتغال إلى إصابة أكثر من 2000 شخص.