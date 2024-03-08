باربي.. دمية تؤثر في البشر منذ 65 عاماً

شفق نيوز/ يبدوا أن الدمية باربي، البالغة من العمر 65 عاما، لا تعتزم ترك 250 وظيفة مختلفة تؤديها كدمية بلاستيكية رائعة تركت أقدامُها الصغيرة بصمة ثقافية كبيرة على عالم البشر.

واستوحت روث هاندلر، التي صممت في عام 1959، دمية باربي الأصلية من إنتاج شركة "ماتيل" بشعرها الأشقر المميز وملابس السباحة باللونين الأبيض والأسود والعينين اللتين تنظران جانبا، من ابنتها باربرا.

ومع احتفال باربي في عام 2024 بالذكرى السنوية الخامسة والستين لظهورها، يتم إنتاج الدمى بألوان متعددة وتصفيفات كثيرة للشعر وأبعاد مختلفة لشكل الجسم وغيرها من المواصفات.

وأصبحت باربي تظهر في 35 لون بشرة و97 تصفيفة شعر وتسعة أنماط من الأجسام، ومنها باربي التي تجلس على كرسي متحرك وتلك المصابة بمتلازمة داون والبهاق وباربي ريانة الجسم وتلك المحايدة جنسانيا.

وتحولت الدمية إلى أيقونة في الموضة تلهم تيارا في الموضة يطلق عليه اسم "باربيكور"، وألهمت كثيرين من مصففي الشعر ومصممي الملابس المشهورين.

وإلى جانب تطور العلامة التجارية، أضاف النجاح التجاري لفيلم باربي الذي رُشِّح لثماني جوائز أوسكار عام 2023 عمقا عاطفيا جديدا للدمية.