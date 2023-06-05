"باربي" تتسبب بنقص امدادات الطلاء الوردي في العالم

شفق نيوز/ احتاج فيلم باربي الجديد للمخرجة غريتا جيروج، طلاءً وردياً كثيراً جداً أثناء بناء موقع التصوير، وهو ما أدى إلى استنزاف الإمداد العالمي لشركة الطلاء المُستعان بها، إذ حرص المسؤولون على العمل على إبراز اللون الوردي بشكل مبالغ فيه، ما استدعى طلبهم لكميات كبيرة من الطلاء.

وقالت جيروج ومصممة إنتاج الفيلم سارة غرينوود، في مقابلتهما مع مجلة Architectural Digest عن بناء باربي لاند، المطلية كلها تقريباً باللون الوردي، بدءاً من نسخ الحجم الواقعي من "منزل الأحلام" الشهير الخاص بالدمية، وانتهاءً بالطرق وأعمدة الإنارة.

في المقابلة، قالت غرينوود، المرشحة 6 مرات لجوائز الأوسكار، إن الفيلم تسبب في نقص عالمي في الطلاء الوردي، مضيفةً أن "اللون الوردي نفد من العالم"، وفقاً لما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023.

في حين أذاعت بعض وسائل الإعلام هذا الخبر دون تفاصيل، شاركت لورين براود، نائبة رئيس التسويق العالمي في شركة الطلاء "روسكو" المُستعان بها في الفيلم، تفاصيل إضافية مع صحيفة Los Angeles Times.

براود أكدت أن الفيلم "استخدم الطلاء الذي كان لدينا كله"، لكنها أكدت أن إنتاج فيلم باربي أتي بالتزامن مع مشكلات سلسلة التوريد العالمية خلال جائحة كورونا، فضلاً عن الطقس القاسي في تكساس أوائل عام 2021، الذي أثر على المواد الحيوية المستخدمة في تصنيع الطلاء.

أضافت براود: "حدث هذا النقص، ونحن أعطيناهم كل ما أمكننا، لقد جردونا من الطلاء".

وفي مقابلة مجلة Architectural Digest، قالت المخرجة جيروج إن اللون الوردي الفاتح مهم "للحفاظ على الجانب الطفولي من جمالية الفيلم"، وإن تصميم باربي لاند مستوحى من منزل كوفمان في فيلم Palm Springs، ولوحات واين ثيباود وفيلمي Pee-wee's Big Adventure وAn American in Paris.

أوضحت جيروج أنها أرادت أن تكون الألوان الوردية زاهية جداً، وأن يكون كل شيء كثيراً جداً، مضيفة أنها لا تريد أن تنسى "ما جعلني أحب باربي في طفولتي".

كان مصممو موقع التصوير قد أمّنوا ما يكفي من الطلاء لإنتاج الفيلم، الذي تم تصوير أغلب مشاهده في استديوهات وارنر بروس في ليفيسدن بالمملكة المتحدة.

يضم فيلم باربي مارغوت روبي في دور باربي، وريان غوسلينج في دور كين حبيب باربي، ويضم أيضاً ويل فيريل وسيمو ليو ودوا ليبا وهيلين ميرين وإيسا راي وأمريكا فيريرا وكيت ماكينون ومايكل سيرا ونكوتي غاتوا. وسيعرض الفيلم في 21 يوليو/تموز في جميع أنحاء العالم.