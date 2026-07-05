باحثون يكتشفون لقاحاً تجريبياً يحمي الإنسان من "جائحة ثلاثية"

شفق نيوز- متابعة

كشف عدد من الباحثين، أن لقاحاً تجريبياً قد يوفر الحماية من "جائحة ثلاثية" من الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي.

وذكر الباحثون ‌في الدراسة التي نشرت بدورية "ساينس أدفانسز"، أن اللقاح الثلاثي حفّز مناعة وقائية من الأمراض التنفسية الثلاثة لدى الفئران والنموس.

وقال قائد الدراسة بجامعة نيويورك في بوفالو، جوناثان لوفيل، في بيان: "كانت استجابة الأجسام ⁠المضادة مماثلة لتلك التي تنتجها اللقاحات التي تستهدف فيروسا واحدا فقط، مما يشير إلى أن دمج اللقاحات الثلاثة في جرعة واحدة لم يُضعف فعاليتها".

ويتكون اللقاح أحادي الجرعة من جسيمات كروية دقيقة من الكوبالت والبورفيرين، ومغطاة بغلاف خارجي من الشحم الفسفوري، وهو مزيج يُعرف باسم "كوبوب".

وتساعد البروتينات الفيروسية المرتبطة بالجسيمات الدقيقة ‌في ⁠تدريب الجهاز المناعي على التعرّف على الفيروسات ومقاومتها.

وأشار الباحثون إلى أن نهج كوبوب يختلف عن لقاحات (كوفيد-19) الأكثر استخداماً، والتي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، ⁠نظراً لاستخدامه البروتينات الفيروسية، بدلاً من التعليمات الوراثية المخزنة في الحمض النووي.

ويؤكد الباحثون، ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحديد ⁠ما إذا كانت التفاعلات الدقيقة بين مكونات اللقاح المختلفة قد تؤثر على الاستجابة المناعية في ظل ⁠اختلاف الجرعات.

وأعرب لوفيل عن "أمله توسيع نطاق هذه المنصة لتوفير الحماية من نطاق أوسع من الفيروسات التنفسية في المستقبل".