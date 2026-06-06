باحثون يكتشفون عقاراً جديداً ضد مرض مناعي

شفق نيوز- متابعة

اكتشف عدد من الباحثين، عقارا جديدا يقلل بشكل كبير من خطر انتكاس مرض "IgG4" المرتبط بالغلوبولين المناعي، وهو حالة مناعية مزمنة ونادرة غالبا ما يتم تشخيصها خطأ على أنها سرطان.

وفي تجربة دولية أجراها فريق من كلية الطب بجامعة ستانفورد، تبين أن المرضى الذين تلقوا هذا العقار المسمى "أوبيكسيليماب" (Obexelimab) تعرضوا لنصف خطر الانتكاس مقارنة بالمرضى الذين تلقوا دواء وهميا.

ويعاني مرضى "IgG4" من التهاب شديد وتليف يؤدي إلى ظهور كتل تشبه الأورام في مختلف أنحاء أجسامهم، وتشمل الأعضاء المتأثرة البنكرياس والغدد اللعابية والكلى والعقد الليمفاوية.

وعادة ما يعالجون بأدوية تقضي على الخلايا البائية، وهي جزء حيوي من جهاز المناعة السليم، لكنها عند هؤلاء المرضى تصبح مفرطة النشاط وموجهة بشكل خاطئ ضد أنسجة الجسم. غير أن التخلص من هذه الخلايا قد يجعل المرضى عرضة للعدوى الخطيرة، خاصة أن تأثير هذه الأدوية يستمر لأشهر طويلة ولا يمكن إيقافها بسرعة.

ويأخذ عقار "أوبيكسيليماب" الذي طورته شركة Zenas BioPharma نهجا مختلفا تماما. فهو يرتبط بعلامة خاصة بالخلايا البائية، لكن بدلا من تدمير هذه الخلايا، يقوم بتثبيط نشاطها وإيقاف عملها بشكل مؤقت، ما يحافظ على وجود الخلايا البائية لحماية الجسم من العدوى مع منعها من مهاجمة الأنسجة السليمة.

وفي الدراسة التي شملت 194 مريضا من 114 موقعا في 19 دولة، تلقى جميع المشاركين في البداية علاجا بالستيرويدات للوصول إلى مرحلة هدأة المرض (فترة غياب أعراض المرض). ثم تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين: مجموعة تلقت حقن "أوبيكسيليماب" أسبوعيا لمدة 52 أسبوعا، ومجموعة أخرى تلقت دواء وهميا.

وخلال الأسابيع الثمانية الأولى، تم تقليل الستيرويدات تدريجيا حتى التوقف عنها تماما.

وأظهرت النتائج أن نسبة الانتكاس في مجموعة "أوبيكسيليماب" بلغت 26.8% فقط، مقارنة بـ54.6% في مجموعة الدواء الوهمي.

كما كان المرضى الذين عولجوا بالعقار الجديد أكثر عرضة بنحو الضعف للوصول إلى حالة هدأة تامة بعد عام واحد، حيث بلغت نسبتهم 37.1% مقابل 19.6% في المجموعة الأخرى، وكانوا بحاجة أقل للعلاج الطارئ بالستيرويدات خلال فترة الدراسة.

ويقول الدكتور ماثيو بيكر، أستاذ مشارك في علم المناعة وأمراض الروماتيزم بستانفورد وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: "مرضى IgG4 يمكن أن يمضوا سنوات وهم يحاولون الحصول على تشخيص دقيق بينما تتضرر أعضائهم. وحتى بعد التشخيص، كانت خيارات العلاج محدودة للغاية. إن وجود علاج يعمل بهذه الفعالية، وقد يكون أكثر أمانا من العلاجات المتاحة حاليا، وهو تقدم حقيقي ومهم".

يشار الى أن العلاجات الحالية لهذا المرض تشمل عقار "إنيبيليزيماب" الذي تمت الموافقة عليه عام 2025، وعقار "ريتوكسيماب" المستخدم لعلاج بعض السرطانات وأمراض المناعة الذاتية.

ورغم فعالية هذه الأدوية في القضاء على الخلايا البائية، إلا أن استخدامها طويل الأمد قد يؤدي إلى عدوى خطيرة، كما يوضح بيكر: "عندما نقضي على الخلايا البائية يتحسن المرض، لكن إذا أصيب المريض بعدوى أثناء تناول هذا النوع من الأدوية، فإن جسده لا يستطيع محاربة العدوى بفعالية".

ويعتقد بيكر أن عقار "أوبيكسيليماب"، إذا حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سيكون خيارا مثاليا للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط، خاصة أولئك الذين لديهم تضخم في الغدد اللعابية أو الدمعية أو العقد الليمفاوية. أما المرضى الذين يعانون من كتل تسبب انسدادا في القنوات الصفراوية أو الكلى، فما تزال هناك حاجة إلى علاجات أكثر قوة.