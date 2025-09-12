باحثون يحولون الحيوانات المنوية إلى "روبوتات دقيقة" لعلاج العقم

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة جديدة، عن تطوير فريق من الباحثين في جامعة توينتي الهولندية روبوتات دقيقة مستوحاة من الحيوانات المنوية البشرية لعلاج العقم لدى النساء.

وذكرت الدراسة، أن الباحثين حولوا خلايا الحيوانات المنوية إلى روبوتات مجهرية عن طريق تغليفها بجسيمات نانوية مغناطيسية، ما سمح لأول مرة بتتبعها وتوجيهها داخل الجسم بشكل آني.

وقال إسلام خليل، الباحث الرئيسي والأستاذ المشارك في مجموعة أبحاث الروبوتات والميكاترونيات: "نحن نحوّل أنظمة توصيل الخلايا الطبيعية إلى روبوتات دقيقة قابلة للبرمجة".

وأظهر الفريق أن زيادة تركيز جسيمات أكسيد الحديد النانوية على الروبوتات يحسّن التحكم بها وتتبعها، دون أن تظهر أي سمية لخلايا الرحم البشرية بعد 72 ساعة من التعرض.

واختبر الباحثون الروبوتات في نموذج ثلاثي الأبعاد للجهاز التناسلي الأنثوي، حيث وجهوها عبر تجويف الرحم نحو قناتي فالوب باستخدام مجال مغناطيسي خارجي، كما تمكنوا من تتبع الروبوتات بالأشعة السينية طوال الرحلة، وهو ما لا يمكن تحقيقه مع الحيوانات المنوية الطبيعية.

وتابع خليل، قائلاً: "حتى الآن، كان تصوير الحيوانات المنوية داخل الجسم شبه مستحيل".

وأضاف الباحثون أن التتبع الفوري يساعد على فهم أفضل لعلاج العقم وتحسين تقنيات التلقيح الصناعي، لكنهم أشاروا إلى الحاجة لمزيد من الدراسات قبل التجارب السريرية على البشر.

وسبق استخدام الروبوتات الدقيقة في علاجات طبية مستهدفة، مثل القضاء على عدوى الالتهاب الرئوي المميتة لدى الفئران.

وفي الصحة الإنجابية، يمكن للروبوتات إيصال الأدوية مباشرة إلى الرحم وقناتي فالوب وأجزاء أخرى يصعب الوصول إليها.