باحثون صينيون يجدون حلاً بسيطاً يقضي على رائحة الفم الكريهة

شفق نيوز/ توصل باحثون صينيون لحل بسيط يقضي على رائحة الفم الكريهة، يتمثل بنوع من الأطعمة يمكن الحصول عليه بسهولة.

وتسبب مركبات الكبريت المتطايرة في الفم والناتجة عن البكتيريا ومخلفات الطعام، إلى جانب إهمال العناية بالأسنان وتراكم الجير، رائحة الفم الكريهة.

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة BMJ Open الطبية، فإن تناول الزبادي والأغذية المخمرة، يخفف وقد يقضي على رائحة الفم الكريهة، بسبب بكتيريا "البروبيوتيك" الموجودة فيها.

ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "البروبيوتيك" قد تمنع تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات، ما يحد إنتاج المركبات الثانوية ذات الرائحة الكريهة.

وتحتوي على كائنات دقيقة حية، عادة ما تكون فصائل من البكتيريا تزيد مباشرة من عدد الميكروبات الصحية في المعدة.

ويمكن تناول "البروبيوتك" من خلال الطعام ومن خلال المكملات الغذائية.

ومن أكثر الأطعمة التي تحتوي على "البروبيوتك" شيوعا هو الزبادي.

ويتم تصنيع الزبادي بتخمير اللبن بأنواع مختلفة من البكتيريا، والتي تترك في المنتج النهائي.

وتحتوي مكملات "البروبيوتك" أيضا على كائنات دقيقة حية، وقد تتضمن جرعة واحدة فصيلة محددة من الميكروب أو مزيجا من الميكروبات، وفق ما ذكر موقع "مايو كلينك" الطبي.