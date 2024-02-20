باحثون: الذكاء الاصطناعي يُميز اختلافات الدماغ بين النساء والرجال

شفق نيوز/ اكد باحثون بجامعة ستانفورد، على ان الذكاء الاصطناعي دقيق للغاية، وهو قادر على التمييز بين فحوصات دماغ الذكور والإناث بدقة تزيد على 90%.

وتسلط هذه الدراسة، التي نُشرت في دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس"، الضوء على الاختلافات المتنازع عليها سابقًا بين الجنسين في الدماغ البشري، مما يشير إلى أهميتها في فهم الحالات العصبية والنفسية. وتشمل النقاط الرئيسية في الدراسة الآتي:

•⁠ ⁠استخدمت الدراسة، بقيادة البروفيسور فينود مينون، تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل بيانات تصوير الدماغ، وتحديد الأنماط المميزة التي تميز أدمغة الذكور والإناث.

•⁠ ⁠يسلط نجاح النموذج الضوء على وجود اختلافات يمكن اكتشافها بين الجنسين في تنظيم الدماغ، وهو اكتشاف يدعمه أداؤه الثابت عبر مجموعات البيانات المتنوعة.

•⁠ ⁠باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، حدد الباحثون شبكات الدماغ الرئيسية، مثل شبكة الوضع الافتراضي والجسم المخطط، مما ساهم في دقة النموذج في التمييز بين الجنسين.

•⁠ ⁠استكشفت الدراسة أيضا الآثار السلوكية لخصائص الدماغ الخاصة بالجنس، وتطوير نماذج للتنبؤ بالأداء المعرفي بناءً على ميزات الدماغ الوظيفية.

•⁠ ⁠تؤكد النتائج على أهمية مراعاة الاختلافات بين الجنسين في تنظيم الدماغ لفهم الاضطرابات العصبية والنفسية ومعالجتها بشكل أفضل.

•⁠ ⁠يخطط مينون وفريقه لجعل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم متاحا للجمهور، مما يوفر إمكانية تطبيق واسعة النطاق للباحثين الذين يبحثون في جوانب مختلفة من اتصال الدماغ والقدرات المعرفية.