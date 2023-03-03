باحثون: التمارين الرياضية علاج أساسي للاكتئاب

شفق نيوز / توصلت دراسة جديدة، إلى أن التمارين الرياضية قد تكون هي العلاج الأساسي للاكتئاب وحالات الصحة العقلية الشائعة الأخرى وتخفف من الأعراض بفعالية أكبر من الأدوية.

وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة جنوب أستراليا (UniSA) ونشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن التمارين يمكنها تخفيف الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة للاكتئاب والقلق والضيق النفسي من خلال النشاط البدني.

كما أن التمارين أكثر فعالية بمقدار 1.5 مرة من الاستشارة والأدوية التي توصف لهذه الحالات، ووجدت الدراسة أن التمارين الرياضية لمدة 12 أسبوعا أو أقل قللت من أعراض الصحة العقلية أكثر من غيرها.

ووجدت دراسات سابقة أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق أو غيرها من أشكال الضيق النفسي قد يستفيدون من النشاط البدني بقدر ما يستفيدون من العلاج النفسي أو العلاج الدوائي.

واستخرج فريق البحث جميع الدراسات المؤهلة المنشورة، قبل عام 2022، من 12 قاعدة بيانات إلكترونية، وبشكل عام قاموا بتحليل 97 مراجعة تضمنت 1039 تجربة مع أكثر من 128,119 مشاركا.

وعند مقارنة آثار التمارين بتلك الخاصة بالرعاية المعتادة في جميع السكان، وجدوا أن التمارين تحسن أعراض الاكتئاب والقلق والضيق النفسي 1.5 مرة أفضل من العلاج بالكلام أو الدواء.