باحثة عراقية تطور طلاءات ذكية تطيل عمر المحركات وتفتح آفاقاً صناعية

أعلنت جامعة بابل، يوم الاثنين، نجاح باحثة في كلية هندسة المواد بتطوير طلاءات "إيبوكسي" معززة بالجسيمات النانوية، تسهم في تحسين أداء المحركات الكهربائية وإطالة عمرها التشغيلي.

وذكرت الجامعة، في بيان، أن رسالة الماجستير للباحثة مينا مهند مهدي ركزت على ابتكار جيل جديد من الطلاءات القادرة على معالجة التحديات الحرارية والبيئية التي تواجه العوازل الكهربائية.

وبينت أن الدراسة، توصلت إلى تطوير مركبات هجينة تجمع بين أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم وطين المونتموريلونيت، لتحويل الطلاء التقليدي إلى مادة عالية الكفاءة في تبديد الحرارة ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

وأظهرت التجارب المختبرية تحسناً ملحوظاً في الخواص الميكانيكية والحرارية، من بينها زيادة مقاومة الصدمات والشد، وتحسين العزل الكهربائي، إضافة إلى تقليل تكتل المواد، ما يسهم في حماية الأجزاء الحساسة وتقليل مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الدراسة تفتح آفاقاً صناعية واعدة لاستخدام الطلاءات النانوية كحلول ذكية في التطبيقات الإلكترونية المتقدمة، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استقراراً عالياً في ظروف التشغيل القاسية.