بابا الفاتيكان يمازح المصلين: أحب الهوت دوغ بالخردل والكاتشب

شفق نيوز- الفاتيكان

كشف البابا ليو، عن تفضيله لإضافات شطيرة "الهوت دوغ" خلال لقاء عفوي مع مصلين خارج الفاتيكان، في موقف أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال الحديث مع الحضور، قال البابا (70 عاماً) مازحاً إنه يفضل تناول الهوت دوغ مع "الخردل والكاتشب"، بعدما سخر أحد المصلين من كثرة تناوله للنقانق الساخنة مقارنة بأي بابا آخر، في إشارة إلى أصوله من مدينة شيكاغو الأميركية.

ورد البابا في البداية قائلاً: "فقط مع الخردل"، قبل أن يصحح سريعاً: "الخردل والكاتشب"، وسط أجواء مرحة وتفاعل من الحاضرين.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المصلين ألقى لعبة على شكل "هوت دوغ" باتجاه البابا خلال اللقاء، بينما بدا أنه يحاول الإمساك بها وسط أجواء ودية.

ويُعرف البابا، الذي كان يُعرف سابقاً باسم الكاردينال روبرت بريفوست، بحبه للمأكولات الأميركية التقليدية، إذ كان بعض أتباعه يرسلون له البيتزا من شيكاغو إلى روما باستخدام الثلج الجاف.

كما أثار البابا تفاعلاً على مواقع التواصل في وقت سابق من هذا العام بعد ظهوره مرتدياً حذاءً رياضياً من علامة "نايكي" مع ملابسه الكهنوتية، ما دفع مستخدمين لوصفه بأنه "أكثر بابا عصرياً".