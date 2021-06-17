ايزي ماركتس تعلن عن حساب تداول البيتكوين μBTC

مؤخرا, جميعنا لاحظ الاهتمام الدولي بعملة البيتكوين وسوق العملات الرقمية بشكل عام. كبري الشركات العالمية بدأت في اعتماد عملة البيتكوين كـ طريقة دفع. الدول وعلي رأسها السلفادور بدأت التفكير جديا في كيفية دمج عملة البيتكوين في سجلاتها المالية حيث رسميا تم اعتماد عملة البيتكوين كـ عملة رسمية للسلفادور جنبا الي جنب مع عملة الدولار الأمريكي وهذا يعد انتصارا رائعا لعالم العملات الرقمية وعلي رأسها عملة البيتكوين.

لذا مواكبة لـ هذا التطور وهذا الاتجاه الذي أصبح ظاهرا للعيان أنه هو المستقبل, كان لـ ايزي ماركتس خطوة سباقة حيث أعلنت مؤخرا عن حساب μBTC - ايزي ماركتس الجديد والذي يمكن المتداولين والمستثمرين من التداول علي أكثر من 200 أداة وأصل استثماري بدون أي حاجة الي تحويل العملات الرقمية الي عملات ورقية. فقط من خلال البيتكوين الخاص بك, يمكنك بكل سهولة فتح حساب μBTC القائم علي تقنية البلوكتشين وبدء التداول فورا.

تبني ايزي ماركتس لـ تقنية البلوكتشين في تقديمها لهذا النوع من حسابات التداول هو عامل أمان من المستوي الرفيع. حيث بمجرد انشاء حساب μBTC يتم تلقائيا انشاء عنوان محفظة بيتكوين خاصة بك, لذا لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر المعقد.

ما هي مميزات حساب μBTC؟

دعنا نستعرض سويا ما هي أهم مميزات حساب μBTC من ايزي ماركتس وكيف بامكانه تسهيلا لتداول لجميع محبي العملات الرقمية بل واستخدامها في تداول الأسهم وغيرها من الأصول الاستثمارية المتوفرة علي المنصة.

واحدة من أفضل فروقات الأسعار المتاحة في الصناعة علي مختلف الأصول الاستثمارية من العملات الرقمية, الأسهم, السلع وغيرها.

عدم وجود انزلاق, وهو أمر حتمي للغاية خاصة عند تداول العملات الرقمية نظرا لـ التقلب المستمر لهذا السوق.

حرص ايزي ماركتس دائما علي عملائها عن طريق أمر حماية الرصيد السلبي.

امكانية التداول علي منصة الميتاتريدر 4 مع توافر أمر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مجاني بالكامل.

في أواخر شهر مايو, صرح رئيس قسم التسويق عن حساب التداول الجديد من ايزي ماركتس "μBTC", السيد أوهاد جولان: " ايزي ماركتس متحمسة للغاية من أجل تقديم هذه النوع من حسابات التداول لعملائها. حيث سيصبح العميل قادرا علي الايداع والسحب والتداول بـ البيتكوين دون الحاجة الي تحويله الي عملات ورقية. هذا النوع من حسابات التداول سيمنح عملائنا المزيد من الحرية والتعرض لـ فرص استثمارية بشكل أوسع"

يعد التسجيل في حساب μBTC الجديد الخاص بإيزي ماركتس أمرًا بسيطًا وسهلا للغاية ويتم بشكل رقمي بالكامل, اليك خطوات الاشتراك:

• إنشاء حساب علي منصة إيزي ماركتس.

• أثناء التسجيل وفتح الحساب, فقط حدد Microbitcoin كعملة أساسية لك.

• التحقق من الهوية عن طريق أوراق الاثبات المتعارف عليها.

• قم بتمويل حساب μBTC الخاص بك بكل سهولة.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك إيداع وسحب البيتكوين إلا من خلال حساب μBTC من ايزي ماركتس ولا يمكنك تحويل أموالك إلى عملات ورقية أخرى. جميع الأدوات المتداولة على المنصة هي عقود فروقات، مما يعني أنك لا تمتلك الأصل الأساسي.

2021 هي مرحلة تبني البيتكوين

يتم اعتماد عملة البيتكوين على نطاق واسع كـ أداة تداول بل كـ طريقة دفع رسمية لـ بيع وشراء المنتجات المختلفة علي مستوي العالم من كبري الشركات العالمية. ايزي ماركتس تنضم لـ كبري الشركات حول العالم في اعتمادها وتبنيها لـ تقنية البلوكتشين وعملة البيتكوين جنبا الي جنب مع باي بال, أمازون, اكس بوكس من مايكروسوفت, جي بي مورجان وغيرها. انه الاتجاه العام حاليا, وقريبا جدا سنري العديد والعديد من أصحاب الشركات يتبعون نفس النهج في تبني تقنية البلوكتشين وعملة البيتكوين من أجل مواكبة العصر.