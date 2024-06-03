ايران تحجب 35 حسابا على انستغرام "تغري الشباب"

شفق نيوز/ حجبت السلطات الإيرانية، 35 حساباً على تطبيق "إنستغرام" في محافظة أصفهان كونها "تروج لأسلوب الحياة الغربي وتنشر محتوى غير لائق".

وقال مصطفى مرتضوي رئيس الشرطة السيبرانية في أصفهان، إن "حسابات إنستغرام تلك حاولت إغراء الشباب من خلال نشر وتحميل صور بذيئة وإعلانات بمحتوى غير لائق".

وأضاف مرتضوي أنه "تمت إحالة مدراء هذه الصفحات إلى المحكمة، وأن كافة أنشطة الذين ينتهكون الأعراف الاجتماعية في الفضاء الإلكتروني تخضع لسيطرة الشرطة".

وشدّد المسؤول الإيراني على أنه "سيتم التعامل مع أولئك الذين يحاولون إعادة نشر الصور المبتذلة وغير العادية وفقاً للقواعد واللوائح".

وأعلن رئيس الشرطة السيبرانية في إيران، الجنرال وحيد مجيد، في مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة "للتعامل مع الجرائم الأخلاقية التي تتعارض مع الشؤون الإسلامية والاجتماعية والثقافية في الفضاء الإلكتروني".