انهيار برج تاريخي في روما.. وموسكو تعقب بسخرية (فيديو)

شفق نيوز- روما

أُصيب عدد من العمال في العاصمة الإيطالية روما، يوم الاثنين، جراء انهيار جزئي لبرج تاريخي بالقرب من الكولوسيوم أثناء عمليات ترميم، فيما عقبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذا الحادث بسخرية.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" قائلة: "للتذكير، في أيار/ مايو من هذا العام، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن (الدعم الإيطالي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والإسهامات المدفوعة من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، منها نحو 1 مليار يورو مخصصة للاجئين، و310 ملايين يورو لدعم ميزانية الدولة و93 مليون يورو مخصصة للأنشطة الإنسانية)".

وتابعت أنه "في الوقت الذي تهدر فيه الحكومة الإيطالية أموال دافعي الضرائب بلا معنى، تنهار إيطاليا، من الاقتصاد إلى الأبراج".

وفي وقت سابق من اليوم، انهار جزء من برج كونتي الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في وسط روما بالقرب من الكولوسيوم، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

وفي وقت لاحق، وقع انهيار آخر حيث غطت سحابة من الغبار حشد المتفرجين والصحفيين، مما أجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني. ووصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.