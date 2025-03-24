انقطاع الكهرباء خلال قمة "الناتو".. سيناريو محتمل يثير قلق هولندا

شفق نيوز/ في ظل انقطاعات التيار الكهربائي الذي شهدته مدينة لاهاي الهولندية مؤخراً، أعرب سياسيون عن قلقهم إزاء احتمال تكرار حالات الانقطاع خلال قمة "الناتو" المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.

والأسبوع الماضي طال انقطاع التيار الكهربائي في وسط لاهاي 45 ألف أسرة، وأدى الحادث إلى توقف حركة الترام وتعطيل إشارات المرور، إضافة إلى فشل أنظمة الاتصالات لدى العديد من السكان.

ونقلت صحيفة "Telegraaf" الهولندية عن رئيسة فرع حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، لوته فان باستن باتنبرغ، قولها إنه "أمر مقلق أن تنهار جميع أنظمة الاتصالات عند أول انقطاع للكهرباء. هذه إشارة سيئة لاستقرار المدينة إذا خرجت الأمور عن مسارها بالفعل".

ودعا الحزب، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في البلاد، مجلس المدينة إلى التعاون مع مشغلي الشبكة والجهات المعنية الأخرى لضمان تحسين أداء خدمات الطوارئ.

وفي وقت سابق ذكرت الخارجية الهولندية أنه من المتوقع أن يشارك نحو 45 رئيس دولة وحكومة، و45 وزير خارجية ودفاع، بالإضافة إلى نحو 6 آلاف عضو من الوفود، في قمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها في لاهاي في 24-25 حزيران/ يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يحضر الحدث ما مجموعه نحو 8500 شخص.