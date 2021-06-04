"انف اسرائيلي" يكتشف فيروس كورونا بـ80 ثانية

شفق نيوز/ تمكن علماء في معهد "وايزمان" الإسرائيلي للعلوم من تصميم فحص فعال قادر على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 80 ثانية، عن طريق "شم" أنف المريض.

ويعمل "الأنف الذكي" المطبوع بالتقنيات ثلاثية الأبعاد على تحليل روائح المواد الكيميائية لدى المصابين بعدوى كورونا.

ويحمل جهاز الفحص الجديد اسم "بن-3".

ويتكون الجهاز من أنبوب مزود بأجهزة استشعار، يعمل لدى تثبيته في فتحة الأنف على تحليل التجويف الأنفي.

ويعتمد الجهاز على تقنيات التعلم عن طريق الشم لتمييز الروائح، ويقدم نتيجة تصل دقتها 94 بالمئة.

ووفقا للمشرف على تطوير الفحص، البروفيسور نوام سوبل، فإن "الأنف الإلكتروني يشكل نمطا لكل رائحة (..) ويميز رائحة كوفيد-19".

وأضاف سوبل "نحن نعلمه أن يشم فيروس كورونا".

ولأغراض الدقة، عمل الباحثون على تدريب الجهاز على تحديد المركبات المتطايرة في التجويف الأنفي، ومعالجتها للتحقق من ماهيتها.

وخلال التجارب، أجرى الباحثون الفحص على 503 أشخاص على الأقل، وتمكن الجهاز من التعرف بشكل دقيق على إصابة 27 منهم بعدوى فيروس كورونا.

ويوضح سوبل أن كل مرض له رائحة مختلفة تعتمد على طريقة تغييره لعمليات التمثيل الغذائي.

ويتوقع سوبل أن يتم استخدام تقنيته الجديدة لأغراض فحص التجمعات الكبيرة، كتلك المتواجدة في المطارات والملاعب.