انفنكس NOTE 30 تغير قواعد اللعب
شفق نيوز/ شفت شركة إنفنكس عن سلسلة هواتف NOTE 30 التي تتضمن اجهزة NOTE 30, NOTE 30 PRO و NOTE 30 5G بمواصفات رائدة و سعر سيحدث ضجة في سوق الهواتف المحمولة، تعالوا لنتعرف عليه سوية“ :
- اهم مواصفات NOTE 30 /
1. ثورة الشحن السريع :
تقنية الشحن السريع المتكامل All-Round FastCharge
شاحن 45 واط مرفقا في صندوق جهاز Note 30 و بطارية سعة 5000mAh مع دعم الشحن السريع اللاسلكي قدرة 15 واط كذلك تقنية شحن عكسي
نسخة Pro ستاتي مدججة بشاحن قدرة 68واط يشحن من 0 الى 80% بغضون 30 دقيقة فقط
بفاعلية 1000 دورة شحن آمن E-IQ للبطارية .
2.رفيق الترفيه الامثل :
- شاشة 10-bit تردد 120Hz بتقنية حماية العين مصدقة من TUV Rheinland
- ذروة سطوع تصل الى 900 شمعة على نسخة NOTE 30 PRO
- تباين الوان 1:5000000 مع تردد تحديث لمسي 360Hz
- نظام مكبرات صوت Hi-Res بالتعاون مع JBL
3. اداء من مستوى جديد/
- معالج G99 معمارية تصنيع دقة 6nm معزز بحجرة سائل تبريد، لتشتيت الحرارة عن طريق 10 طبقات على مساحة 2000ملم^2 عند الضغط العالي
- تصميم هوائي اتصال يدعم تقنية تعزيز الاشارة المبتكرة خصيصا لظروف بيئة الاتصال الضعيف تتيح زيادة قوة الاتصال الخلوي الى 40% و شبكة Wi-Fi إلى 100%
4. صور اوضح من اي وقت مضى /
- كاميرا بنظام ثلاثي العدسة دقة 64 ميگابكسل، و مميزات عديدة مثل التصحيح التلقائي لتدرجات الالوان و امكانية التصوير المزدوج Dual view باستخدام الكامير الامامية و الخلفية في آن واحد كذلك فلاتر التحكم بشكل السماء و وضع تصوير حياة الشارع
جدير بالذكر ان نسخة NOTE 30 PRO و NOTE 30 5G يأتيان بعدسة اساسية دقة 108 ميگابكسل
- موجز مواصفات جهاز NOTE 30 :
المعالج : MediaTek Helio G99 6nm
الرام : 8+8 گيگابايت (متوسعة)
الذاكرة : 256 گيگابايت
الشاشة : 6.7" IPS بتردد 120 هرتز
الكاميرا الاساسية : 64 ميگابكسل
الكاميرا الامامية : 16 ميگابكسل
البطارية : 5000 ميللي امبير بقدرة شحن 45 واط
النظام : واجهة مستخدم XOS 13 مبنية على نظام اندرويد 13
يدعم تقنيات اخرى : NFC، BLUETOOTH 5.2، مستشعر البصمة لفتح القفل.
- سعر انفنكس نوت 30 في العراق| NOTE 30 : يبدأ من $149 لذاكرة 128GB(8+8GB) و $165 لذاكرة 256GB(8+8GB)
و قد يختلف تباعا لكل دولة و منطقة اقليمية، تابع قنوات و حسابات منصات التواصل الاجتماعي لانفنكس في دولتك.