انفنكس NOTE 30 تغير قواعد اللعب

شفق نيوز/ شفت شركة إنفنكس عن سلسلة هواتف NOTE 30 التي تتضمن اجهزة NOTE 30, NOTE 30 PRO و NOTE 30 5G بمواصفات رائدة و سعر سيحدث ضجة في سوق الهواتف المحمولة، تعالوا لنتعرف عليه سوية“ :

- اهم مواصفات NOTE 30 /

1. ثورة الشحن السريع :

تقنية الشحن السريع المتكامل All-Round FastCharge

شاحن 45 واط مرفقا في صندوق جهاز Note 30 و بطارية سعة 5000mAh مع دعم الشحن السريع اللاسلكي قدرة 15 واط كذلك تقنية شحن عكسي

نسخة Pro ستاتي مدججة بشاحن قدرة 68واط يشحن من 0 الى 80% بغضون 30 دقيقة فقط

بفاعلية 1000 دورة شحن آمن E-IQ للبطارية .

2.رفيق الترفيه الامثل :

- شاشة 10-bit تردد 120Hz بتقنية حماية العين مصدقة من TUV Rheinland

- ذروة سطوع تصل الى 900 شمعة على نسخة NOTE 30 PRO

- تباين الوان 1:5000000 مع تردد تحديث لمسي 360Hz

- نظام مكبرات صوت Hi-Res بالتعاون مع JBL

3. اداء من مستوى جديد/

- معالج G99 معمارية تصنيع دقة 6nm معزز بحجرة سائل تبريد، لتشتيت الحرارة عن طريق 10 طبقات على مساحة 2000ملم^2 عند الضغط العالي

- تصميم هوائي اتصال يدعم تقنية تعزيز الاشارة المبتكرة خصيصا لظروف بيئة الاتصال الضعيف تتيح زيادة قوة الاتصال الخلوي الى 40% و شبكة Wi-Fi إلى 100%

4. صور اوضح من اي وقت مضى /

- كاميرا بنظام ثلاثي العدسة دقة 64 ميگابكسل، و مميزات عديدة مثل التصحيح التلقائي لتدرجات الالوان و امكانية التصوير المزدوج Dual view باستخدام الكامير الامامية و الخلفية في آن واحد كذلك فلاتر التحكم بشكل السماء و وضع تصوير حياة الشارع

جدير بالذكر ان نسخة NOTE 30 PRO و NOTE 30 5G يأتيان بعدسة اساسية دقة 108 ميگابكسل

- موجز مواصفات جهاز NOTE 30 :

المعالج : MediaTek Helio G99 6nm

الرام : 8+8 گيگابايت (متوسعة)

الذاكرة : 256 گيگابايت

الشاشة : 6.7" IPS بتردد 120 هرتز

الكاميرا الاساسية : 64 ميگابكسل

الكاميرا الامامية : 16 ميگابكسل

البطارية : 5000 ميللي امبير بقدرة شحن 45 واط

النظام : واجهة مستخدم XOS 13 مبنية على نظام اندرويد 13

يدعم تقنيات اخرى : NFC، BLUETOOTH 5.2، مستشعر البصمة لفتح القفل.

- سعر انفنكس نوت 30 في العراق| NOTE 30 : يبدأ من $149 لذاكرة 128GB(8+8GB) و $165 لذاكرة 256GB(8+8GB)

و قد يختلف تباعا لكل دولة و منطقة اقليمية، تابع قنوات و حسابات منصات التواصل الاجتماعي لانفنكس في دولتك.