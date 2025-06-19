انفجار صاروخ لشركة "سبايس إكس" في تكساس بتجربة على منصة الإطلاق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في ولاية تكساس، اليوم الخميس، عن انفجار صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي ايلون ماسك، خلال تجربة روتينية على منصة الإطلاق في قاعدة "ستاربيس"، من دون تسجيل أي إصابات.

الصاروخ، الذي يُعد من أكثر مشاريع شركة "سبايس إكس" طموحًا ضمن خطة استكشاف الفضاء ونقل البشر إلى المريخ؛ كان يخضع لاختباره العاشر عندما وقع "خلل كبير"، بحسب بيان صادر عن الشركة عبر منصة "إكس".

وجاء في بيان "سبايس إكس": "تعرّض صاروخ ستارشيب لخلل كبير بينما كان مثبتًا على منصة الاختبار؛ وقد تم فرض منطقة أمان مشددة حول الموقع طيلة مدة العملية، وجميع الأفراد بخير ولم يُصب أي منهم بأذى".

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلل أو مدى تأثيره على الجدول الزمني للمهمات المقبلة؛ وتعد هذه الحادثة واحدة من عدة إخفاقات تجريبية واجهها البرنامج منذ انطلاقه، رغم تحقيقه عدة قفزات نوعية في تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

يُذكر أن "ستارشيب" يُمثّل حجر الأساس في رؤية إيلون ماسك لإرسال البشر إلى القمر والمريخ؛ ويُعتبر أكبر وأقوى صاروخ تم تطويره حتى الآن من قبل شركة خاصة.