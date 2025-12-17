انفجار جهاز لوحي بيد طفل يثير هلع الصينيين.. فيديو

شفق نيوز- بكين

أثار حادث تقني وقع في العاصمة الصينية بكين حالة من القلق والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصوّر يُظهر تعرض طفل لموقف خطير أثناء استخدامه جهازًا لوحيًّا من طراز "شاومي باد 7 برو".

وبحسب ما أفادت أسرة الطفل، فإن الواقعة حدثت داخل المنزل، حيث كان الصغير يشاهد محتوى مرئيًا على الجهاز كالمعتاد، قبل أن يفاجأ بانبعاث دخان كثيف منه بشكل مفاجئ.

وثّقت كاميرات المراقبة اللحظات الأولى للحادث، حيث بدا الذعر واضحًا على الطفل وهو يصرخ طالبًا المساعدة، ما استدعى تدخل والدته سريعًا لفصل الجهاز والسيطرة على الموقف قبل تطوره.

وأظهرت المشاهد المتداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من الجهاز بصورة لافتة، ما أثار تساؤلات واسعة حول سلامة البطارية وجودة التصنيع، لا سيما أن الجهاز لم يمضِ على شرائه سوى عدة أشهر وفق تقارير متداولة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الحادث بشكل واسع، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على الأجهزة الإلكترونية، خصوصًا تلك المستخدمة من قبل الأطفال، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة المعتمدة قبل تسويقها.

وأشار بعض المختصين إلى احتمال وجود خلل تصنيعي أو مشكلة في مكونات البطارية، محذرين من أن مثل هذه الأعطال قد تشكل خطرًا حقيقيًا، سواء من حيث احتمالات نشوب حرائق أو التعرض لحروق، ما يعيد فتح النقاش حول أمان الأجهزة الذكية داخل المنازل.