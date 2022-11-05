سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق مهرجان "أنا عراقي.. أنا أقرأ" التاسع في بغداد و6 محافظات (صور)

Category: منوعـات

Date: 2022-11-05T14:08:14+0000
انطلاق مهرجان "أنا عراقي.. أنا أقرأ" التاسع في بغداد و6 محافظات (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان "أنا عراقي.. أنا أقرأ"، يوم السبت، وسط العاصمة بغداد وست محافظات أخرى جنوبية ووسطى وشمالية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المهرجان انطلق في حدائق كورنيش أبو نؤاس على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، بمشاركة واسعة وكبيرة من مختلف الأعمار والفئات، وزادت أعداد الحاضرين في هذا على المهرجان السابق.

وأشار إلى أن محافظات البصرة وميسان والديوانية وديالى والأنبار ونينوى، شهدت أيضاً إقامة فعاليات المهرجان.

وأقيمت النسخة الأولى من مهرجان "أنا عراقي.. أنا أقرأ" في العام 2013 بمبادرة من كتاب ومثقفين وناشطين مدنيين شباب في حدائق أبو نؤاس وسط بغداد، وتكررت منذ ذلك الحين فعاليات المهرجان بمشاركة دور نشر حيث تتبرع بعدد من الكتب مختلف العناوين لديها، كما يتبرع مواطنون ومثقفون بالكتب أيضاً التي يقتنيها زوار المهرجان مجاناً، والهدف من ذلك هو الحفاظ على القراءة الورقية بعد أن تأثرت بشكل واضح بسبب القراءة الإلكترونية.

related

صور.. مائدة سيدة كوردية تجمع البغداديين والبصريين

Date: 2020-08-21 10:47:37
صور.. مائدة سيدة كوردية تجمع البغداديين والبصريين

البصرة وميسان ضمن مناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2022-06-18 09:06:19
البصرة وميسان ضمن مناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

فيديو.. مجهولو النسب يتناثرون بشوارع الموصل

Date: 2021-09-12 18:26:14
فيديو.. مجهولو النسب يتناثرون بشوارع الموصل

بالصور.. طائرات تحلق فوق بغداد وسط أجواء احتفالية

Date: 2021-06-05 17:15:36
بالصور.. طائرات تحلق فوق بغداد وسط أجواء احتفالية

فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية

Date: 2021-07-03 15:27:12
فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية

مولع بالتلحين العربي والموسيقى الكوردية.. قصة صانع العود نجاح البغدادي

Date: 2021-06-08 09:30:01
مولع بالتلحين العربي والموسيقى الكوردية.. قصة صانع العود نجاح البغدادي

صور.. فعاليات فنية وعروض مسرحية لافتة في الانبار تبحث عن مكان يأويها

Date: 2021-08-16 16:20:40
صور.. فعاليات فنية وعروض مسرحية لافتة في الانبار تبحث عن مكان يأويها

عراقي كفيف ينير المنازل في "مهنة الموت"

Date: 2021-08-06 08:15:53
عراقي كفيف ينير المنازل في "مهنة الموت"