انطلاق مسابقة "تحدي الحاسوب الفائق" للطلاب في الصين

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مسابقة تحدي الحاسوب الفائق "إيه إس سي" للطلاب لعام 2025 رسمياً في العاصمة الصينية بكين، حيث استقطبت أكثر من 300 فريق من جميع أنحاء العالم.

وقالت اللجنة المنظمة للمسابقة إنه من المقرر أن تقام النهائيات في جامعة تشينغهاي في مدينة شينينغ، حاضرة مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، في الفترة من 10 إلى 14 آيار/ مايو المقبل، مشيرة إلى أن مهام المنافسة لهذا العام ستستند إلى الإنجازات العلمية الحائزة على جائزة نوبل.

وفي هذا السياق، قال رئيس جامعة تشينغهاي، شي يوان تشون، إن المنافسة ليست مجرد منصة تنافسية ولكنها أيضاً مكاناً مهماً للجامعات في مختلف البلدان لعرض نتائج أبحاثها العلمية ومناقشة التكنولوجيا وتبادل الأفكار.

وأضاف تشون، أن المسابقة تهدف إلى إلهام الشباب من مختلف أنحاء العالم لتعميق التعلم والابتكار في مجال تكنولوجيا الحوسبة الفائقة.

وقد أُقيمت مسابقة تحدي الحاسوب الفائق "إيه إس سي" للطلاب، التي أطلقتها الصين، 12 مرة حتى الآن، وجذبت مشاركة أكثر من 10 آلاف طالب جامعي من جميع أنحاء العالم.