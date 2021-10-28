سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انسحاب الفنانة شمس الكويتية من مهرجان بابل والجمهور يهتف "فشلتونا" (فيديو)

Category: منوعـات

Date: 2021-10-28T20:54:41+0000
انسحاب الفنانة شمس الكويتية من مهرجان بابل والجمهور يهتف "فشلتونا" (فيديو)

شفق نيوز / انسحبت الفنانة شمس الكويتية، مساء الخميس، من مهرجان بابل الدولي، بسبب مشكلات في الصوت، فيما ردد الجمهور عبارة "فشلتونا".

وتسبب عدم وجود مهندس الصوت في المهرجان المقام حاليا في المدينة الأثرية بمحافظة بابل، إلى مشكلات كثيرة في الصوت.

واعتذرت الفنانة شمس الكويتية، عن إكمال الحفل، بسبب هذه المشكلات، وقدمت اعتذارها للجماهير الحاضرة.

وانطلقت فعاليات "مهرجان بابل الدولي"، مساء الخميس، على مدرجات مدينة بابل الآثرية 100كم جنوب العاصمة بغداد، تحت شعار "من بابل الحضارة نصنع الحياة".

وأعربت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بوقت سابق من اليوم، عن أملها أن يعود مهرجان بابل من جديد بعد توقفه منذ سنة 2003، وكان قد انطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987.

وأهابت الوزارة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالقائمين على المهرجان وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا لإدارة المهرجان محافظ بابل والمشاركين فيه، "تقديم نسخة جديدة من المهرجان تليق ببابل الحضارة والفن، وبما يعكس الوجه المشرق للعراق كبلد متنوع الثقافات والأطياف، وأن يكون المهرجان فرصةً مناسبةً للتلاقي والتقارب وإشاعة المحبة". 

وكانت اللجنة التنظيمية لمهرجان بابل، قد أعلنت يوم الخميس، اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي انطلق قبل قليل، ويستمر خمسة أيام.

related

حاتم العراقي يحيي أولى حفلات مهرجان بابل الدولي

Date: 2021-10-18 10:59:46
حاتم العراقي يحيي أولى حفلات مهرجان بابل الدولي

بالغناء والطرب.. انطلاق مهرجان بابل الدولي (صور)

Date: 2021-10-28 16:41:45
بالغناء والطرب.. انطلاق مهرجان بابل الدولي (صور)

رسمياً.. أصالة نصري "چنة العراقيين"

Date: 2021-09-12 17:36:14
رسمياً.. أصالة نصري "چنة العراقيين"

بالفيديو: مطربة أمريكية ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

Date: 2019-06-18 20:48:55
بالفيديو: مطربة أمريكية ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

صور .. أحدث ظهور للفنانة الكوردية برواز حسين

Date: 2021-03-09 14:05:16
صور .. أحدث ظهور للفنانة الكوردية برواز حسين