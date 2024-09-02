انخفاض في درجات الحرارة بأجواء العراق ابتداءً من اليوم

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، عن تأثر أجواء العراق بكتلة هوائية تسهم بانخفاض في درجات الحرارة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتأثر عصر اليوم بكتلة هوائية مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية وتتعمق غداً الثلاثاء تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة بفارق درجتين مئويتين في بعض الأماكن غداً".

وأضاف أن "الأجواء ستكون مقبولة ومعدلات الحرارة متدنية مقاربة لـ43 درجة مئوية في بعض المناطق الوسطى والجنوبية".

وأشار الزيادي إلى أن "الحرارة ستكون شبه اعتيادية خريفية طيلة الأيام الأربعة المقبلة، كما أن البلاد ستتعرض لموجة صيفية أقل شدة مطلع الأسبوع المقبل".