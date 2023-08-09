انتهت الحرب.. شاكيرا وبيكيه يتصالحان بعد أشهر من الفراق

شفق نيوز / كشفت تقارير إسبانية وكولومبية مقربة من نجمة الغناء العالمية شاكيرا، وحبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، عن تصالحهما وانتهاء الحرب التي كانت دائرة بينهما خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "vanitatis" أن بعد شهور من الخلافات والعلاقة السيئة، استقرت الأحوال بين الشريكين السابقين وعاد الهدوء لحياتهما، على الأقل فيما يتعلق بأطفالهما.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من شاكيرا وبيكيه قولهم إن الطرفين "ملتزمان باتفاق الانفصال، ولم يعد هناك أي نقاش أو مشكلة".

من جانبه، أشار موقع "إنفوبي" الإسباني في نسخته الكولومبية إلى أن "رياح السلام بدأت تهب بين بيكيه وشاكيرا مجددًا، بعدما عاشا معركة ضارية بسبب اتفاقية الانفصال وحضانة طفليهما ميلان وساشا، خلال الأشهر الماضية".

وأضاف الموقع أن "الفنانة الكولومبية أرادت دائمًا ألا يكتشف أطفالها أن كلارا شيا صديقة بيكيه الجديدة هي السبب في انفصالهما، وحاولت دوماً إخفاء أنها كانت سبب الانفصال".