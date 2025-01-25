انتقام موظف مطرود يتسبب بإغلاق معلم الأكثر زيارة في بريطانيا

شفق نيوز/ تسبب طرد موظف من متحف "بريتش ميوزيم" البريطاني، بإغلاق عدد من صالاته، يوم السبت، بعدما "عطّل" الموظف السابق أنظمة الكمبيوتر الخاصة به، ليتم بعدها توقيفه من قبل الشرطة.

وقال ناطق باسم المتحف "نعمل جاهدين لإعادة إتاحة المتحف بكامله، لكن من المؤسف أنّ معارضنا الموقتة أُغلقت اليوم وستظل كذلك طيلة عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضح المتحف أنّ الموظف السابق المسؤول عن تعطّل أنظمة الكمبيوتر "طُرد من عمله في الأسبوع الفائت".

وقالت المؤسسة البريطانية إنّ الرجل دخل إلى المتحف ثم "عطّل" عددا من أنظمة الكمبيوتر، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وجاء في رسالة عبر الموقع الإلكتروني للمتحف صباح السبت أن بريتيش ميوزيم "مفتوح للزوار ولكن بسبب مشكلة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تعيّن إغلاق بعض صالاته".

واضطر المتحف لـ"تقييد قدرته على استقبال" الزوار، فيما ستعطى الأولوية للأشخاص الذين حجزوا مسبقا لزيارة المتحف، بحسب الرسالة.

وأُغلق عدد من الصالات التي تضمّ المجموعة الدائمة للمتحف بعد الحادثة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه".

وخلال السنوات الأخيرة، أقدم موظف سابق في المتحف على سرقة أكثر من ألفي عمل من مجموعاته. وتم الإعلان عن هذه الحادثة في آب/أغسطس 2023.

وطُرح بعض من هذه الأعمال الفنية للبيع عبر موقع "اي باي" الالكتروني للمزادات، ويبدو أنّ المتحف علم بذلك منذ العام 2021. وعُثر على مئات من القطع الفنية مُذاك.

تأسس المتحف عام 1753 وهو مُتاح للزوار مجانا، ويشكل المعلم السياحي الأكثر استقطابا للزوار في المملكة المتحدة.