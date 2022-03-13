"انتقاما لسليماني".. امرأة أمريكية من اصول إيرانية تطعن رجلا أثناء لقاء "غرامي"

شفق نيوز/ افادت شرطة ولاية نيفادا الأمريكية، بأن امرأة طعنت رفيقها الذي تعرفت عليه عبر الإنترنت انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية عام 2020.

وذكرت قناة KLAS-TV أن نيكا نيكوبين البالغة 21 عاما من العمر، وجه لها اتهام بمحاولة القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.

وحسب تقرير لشرطة مدينة هندرسون، تعارفت نيكوبين والرجل عبر موقع مواعدة إلكتروني، ثم اتفقا على اللقاء في فندق Sunset Station في 5 مارس، واستأجرا غرفة معا.

وقالت الشرطة إنه أثناء وجودهما في الغرفة، بدأ الاثنان بممارسة الجنس عندما وضعت نيكوبين عصابا على عيني الرجل. ثم أطفأت نيكوبين الضوء، وبعد عدة دقائق، "شعر الرجل بألم في جانب رقبته"، حسبما أفادت KLAS-TV.

https://twitter.com/newsbluntmedia/status/1502878550658977792

وقالت الشرطة إنه بعد الطعن، دفع الرجل نيكوبين بعيدا عنه وفر إلى خارج الغرفة للاتصال برقم 911.

وقالت الشرطة إن نيكوبين هربت أيضا من الغرفة وأخبرت موظفة في الفندق بأنها طعنت رجلا.

وأوضح تقرير الشرطة، أن نيكوبين قالت للمحقق "إنها تريد الانتقام"، وأضافت أنها استمعت إلى أغنية بعنوان Grave Digger" " (حفار القبور)، التي "أعطتها الدافع للقيام بالانتقام".

https://twitter.com/BestFarsi/status/1502824992941223936

وذكرت صحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" أنه لا تتوفر معلومات عن الحالة الصحية الحالية للرجل المصاب.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تمثل نيكوبين أمام المحكمة لجلسة استماع أولية في 24 مارس.