"انتصاب الشعر" يكشف أمراضاً عدة جراء القشعريرة

شفق نيوز/ أوضحت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة يلينا كيسيليوفا، يوم الأحد، أن الشعور بالقشعريرة لا يرتبط دائما بالبرد، وأن ثمة أمراض عدة تنبئ بها حالة "انتصاب الشعر".

ووفقا للطبيبة، القشعريرة هي ظهور بثور صغيرة في قاعدة بصيلات الشعر. تسمى هذه الحالة علميا "انتصاب الشعر"، والمنعكس الذي يؤدي إلى ظهور القشعريرة هو المنعكس الحركي، وتحدث استجابة لتأثيرات خارجية معينة (البرد في المقام الأول، وبعض الأحاسيس اللمسية اللطيفة أو غير السارة) أو للأحاسيس القوية - الخوف، والإثارة، والقلق.

وأشارت الأخصائية، إلى أنه تحت تأثير هذه العوامل تتحفز النهايات العصبية المسؤولة عن انقباض عضلات بصيلات الشعر فينتصب الشعر ويحدث ما يسمى بالقشعريرة.

وقالت أخصائية الغدد الصماء إن الشعور بزحف القشعريرة على الجلد هو أحد أنواع التنمل - وهو اضطراب في حساسية الأنسجة. وهذه الحالة، تحدث دون التعرض لمحفز حقيقي. كما يمكن أن يشمل التنمل أيضا شعورا لا يمكن تفسيره بالحرقان والوخز والخدر وما إلى ذلك. وغالبا ما يحدث هذا الإحساس في الأطراف. لذلك يمكن أن يكون التنمل أحد أعراض أمراض مختلفة تؤثر على الأعصاب الطرفية - ما يسمى باعتلال الأعصاب لأسباب مختلفة: مرض السكري، وإدمان الكحول، وأمراض المناعة الذاتية، والمعدية وغيرها واعتلال الأعصاب يمكن أن يكون أيضا علامة على نقص فيتامينات مجموعة В".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث تنمل مؤقت بسبب ضعف تدفق الدم ونقص الأكسجة في الأنسجة المحلية كما يحصل عند إراحة الساق مثلا.

وقالت : "ورث الإنسان هذا المنعكس من الحيوانات. في الأيام الباردة، يساعد رد الفعل هذا على جعل المعطف أكثر مرونة وانتفاخا، ما يسمح بمرور الهواء بين الشعر، وبالتالي الشعور بالدفء وتجنب انخفاض حرارة الجسم".

وتابعت: "عندما يكون الحيوان منزعجا أو خائفا، يقف الفراء على نهايته بطريقة مرعبة، حيث ترتفع لدى الشيهم والقنافذ الأشواك، التي لها أيضا وظيفة وقائية، نتيجة للمنعكس الحركي، ولكن عند البشر، وبسبب معطف الفرو البدائي، فقد هذا المنعكس معناه الفسيولوجي".

والمثير في الأمر أن الإنسان لا يستطيع التحكم في هذا المنعكس، لأن هذا هو رد فعل الجسم القياسي (نفسه للجميع) على تأثير المحفزات الخارجية أو الداخلية.

وبالإضافة إلى اعتلال الأعصاب لأسباب مختلفة، يمكن أن يحدث تنمل: بسبب داء إزالة الميالين في الجهاز العصبي، مثل التصلب المتعدد. الذي يصيب أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، ويتلف غمد المايلين للألياف العصبية، ما يعطل توصيل النبضات عبر الخلايا العصبية، وكذلك في متلازمات النفق أو الضغط - عندما تكون الألياف العصبية الموجودة بين العظام والعضلات في الطرف مضغوطة.

ووفقا لها، قد تظهر أعراض القشعريرة عند ضغط جذور الأعصاب بسبب فتق الأقراص الفقرية أو الأورام أو أثناء نوبة ارتفاع مستوى ضغط الدم. ويمكن أن يصاحب الإحساس بالقشعريرة بعض الأمراض النفسية، ويمكن أن يحدث عند تناول بعض الأدوية. ولدى المرضى الذين يعانون من الصرع، قد يكون التنمل أحد مكونات الهالة، وهو الإحساس الذي يسبق نوبة الصرع.