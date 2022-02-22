سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

Category: منوعـات

Date: 2022-02-22T14:13:07+0000
انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة الهندية، رجلاً يدعى بيبو براكاش سوين يمتلك هويات مزورة، وتزوج من 18 امرأة للاستيلاء على أموالهن.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" إن الرجل البالغ من العمر 67 عاما بحث في مواقع الزواج منتحلاً صفة طبيب يبلغ من العمر 51 عاما، مدعياً أنه يتقاضى راتباً كبيراً، واستخدم بطاقات هوية مزورة للنصب على ضحاياه.

وأوضح الضابط في الشرطة الهندية سانجيف ساتباثي أن "الرجل فعل ذلك في المقام الأول من أجل الحصول على أموال النساء ومقابل بعض المتعة الجنسية"، مبينا أنه "تم اعتقال سوين في الأيام الأخيرة بعد شهور من تعقبه، واكتشفوا هوياته المتعددة وحساباته المصرفية وخططه لحفلتي زفاف في فبراير ومارس".

وأضاف ان "المتهم كان مقنعا للغاية، واستهدف فقط النساء غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات الناجحات في أواخر الأربعينيات من العمر. وبعد بضعة أيام من السعادة والرضا عن الزواج، اعتاد تقديم الأعذار لاقتراض أموال أو مجوهرات زوجاته الجدد، ثم ينتقل بعدها إلى هدفه التالي".

ويعتقد المحققون أن سوين تزوج أكثر من 18 مرة ويقومون الآن بمراجعة سجلات هاتفه المحمول حيث قام بحفظ جهات اتصال زوجاته.

related

بسبب الحر الشديد.. فيل يقتل 8 أشخاص في الهند خلال بحثه عن المياه

Date: 2019-06-28 20:54:55
بسبب الحر الشديد.. فيل يقتل 8 أشخاص في الهند خلال بحثه عن المياه

تصل لإزالة العين أو الفك.. كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

Date: 2021-05-24 14:35:52
تصل لإزالة العين أو الفك.. كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

شاهد: طقوس دينية خاصة بالنساء في الهند للحصول على منفعة غريبة

Date: 2019-08-02 21:42:07
شاهد: طقوس دينية خاصة بالنساء في الهند للحصول على منفعة غريبة

امرأة هندية تعود لمنزلها بعد أسبوعين من وفاتها وحرق جثتها

Date: 2021-06-04 14:53:50
امرأة هندية تعود لمنزلها بعد أسبوعين من وفاتها وحرق جثتها

نجم سينمائي يشرب بول البقر يومياً.. تعرّف على السبب!

Date: 2020-09-12 10:25:25
نجم سينمائي يشرب بول البقر يومياً.. تعرّف على السبب!

لديه 94 طفلاً و39 زوجة.. وفاة والد أكبر عائلة في العالم

Date: 2021-06-14 14:31:31
لديه 94 طفلاً و39 زوجة.. وفاة والد أكبر عائلة في العالم

كانت تبحث عن قوتها.. القمامة تطمر طفلة في الهند

Date: 2020-09-30 15:02:59
كانت تبحث عن قوتها.. القمامة تطمر طفلة في الهند

هنود يصنعون "صنما" لحماية الكرة الأرضية

Date: 2021-06-20 17:01:38
هنود يصنعون "صنما" لحماية الكرة الأرضية