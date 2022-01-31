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انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة بقفزها من الطابق 29 بنيويورك

Category: منوعـات

Date: 2022-01-31T04:52:53+0000
انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة بقفزها من الطابق 29 بنيويورك

شفق نيوز/ قضت "تشيسلي كريست" السمراء التي فازت في 2019 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، قتيلة (الأحد)، بعد أن قفزت من شرفة في الطابق 29 بعمارة اسمها Orion في منطقة منهاتن بنيويورك، وفقا لما ذكرت الشرطة التي تشتبه بأن وفاتها كانت انتحارا، على حد ما نقلت شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية بموقعها، مضيفة أن التشريح الطبي للجثة سيحكم وحده بهذه الفرضية.

وكانت Cheslie Kryst البالغة 30 سنة، محامية سابقة، وقبلها كانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية، ومثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عام فوزها بتاج الجمال الأميركي، إلا أن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.

كريست، المتخرجة بدكتوراه في الحقوق، كما بماجستير بإدارة الأعمال من جامعة ويك فورست، هي من ولاية كارولينا الشمالية، بحسب سيرتها، الوارد فيها أيضا أنها تمكنت من الفوز بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات.

وأمس نعتها "منظمة ملكة جمال الكون" وأيضا "جمعية ملكة جمال الولايات المتحدة" في بيان مشترك، قالتا فيه إنها "كانت واحدة من أكثر الناس ذكاءً ودفئا وطيبة، وحظينا بشرف معرفتها، وأضاءت كل غرفة دخلت إليها".

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