‏انتحار مذيعة أميركية معروفة قبل أسابيع قليلة من حفل زواجها

شفق نيوز/ توفيت مذيعة الأخبار الصباحية الأمريكية "نينا باتشولكي" فجأة وبشكل غامص قبل زفافها بأسابيع فيما يبدو أنه انتحار، وسط ذهول عائلتها وخطيبها.

وعثر على نينا باتشولكي، البالغة 27 عاما ومذيعة WAOW من ولاية ويسكونسن لاعبة كرة سلة سابقة في الكلية، متوفية في شقتها السبت.

وتم استدعاء شرطة ولاية ويسكونسن في الساعة 11 صباحا بعد أن اتصل الأصدقاء القلقون برقم 911 لإخبارهم أنها كانت تهدد بقتل نفسها.

وقالت 9 WAOW في بيان صدر اليوم الاربعاء، إن "نينا باتشولكي، مذيعتنا الصباحية المحبوبة، توفيت فجأة يوم السبت، الفريق بأكمله هنا في News 9 مدمر تمامًا بسبب الخسارة لأننا نعرف الكثير من الآخرين أيضًا".

واستشهدت المحطة بابتسامة باتشولكي وشخصيتها، وقالت: "لقد كانت شخصًا لطيفًا بقلب كبير وابتسامة معدية وسنفتقدها كثيرًا".

انضمت باتشولكي إلى محطة الأخبار كصحفية وسائط متعددة في مايو/ ايار 2017 وتمت ترقيتها إلى مذيعة في فبراير 2019، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وتأتي وفاة المذيعة الأمريكية قبل 6 أسابيع فقط من زواجها من خطيبها كايل هاس، وهو أب مطلق لطفلين يكبرها بـ11 عاما.

وبالرغم من معيشتهما سويا في منزل واحد، لم يكن هاس (38 عاما) في المنزل لحظة الوفاة.

وكتب هاس في منشور مؤثر على فيسبوك: "أعلم أنها لم تعد تتألم وأنا ممتن لذلك. نينا، أحبك أكثر مما يمكن أن تفهميه. كنتي أعز أصدقائي وعالمي كله. أنا آسف جدا لأنني لم أستطع إنقاذك".

بينما أخبرت أختها الكبرى كايتلين باتشولكي صحيفة "تامبا باي تايمز" أن باتشولك، التي نشأت في تامبا ولعبت كرة السلة في جامعة جنوب فلوريدا، كانت مخطوبة وتخطط للزواج وقت وفاتها.

وقالت كايتلين: "كانت مثل كرة صغيرة من أشعة الشمس وابتسامتها كانت هائلة. أختي كانت إلى حد بعيد أسعد شخص اعتقدت أنني أعرفه".

وتابعت: "لقد كانت تشع بالحب والإيجابية، واهتمت كثيرًا بالتعبير عن الآخرين، وتضع الآخرين دائمًا في المرتبة الأولى. أعتقد أنها فعلت ذلك على حساب عدم الاهتمام بنفسها".