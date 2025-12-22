انتحار بطل "ذا واير" و"الهاتف الأسود" جيمس رانسون

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات في ولاية لوس أنجلوس، يوم الاثنين، وفاة الممثل الأميركي جيمس رانسون، منتحراً عن 46 عاماً.

وجسد جيمس رانسون، شخصية "زيجي سوبوتكا" في مسلسل قناة "إتش بي أو" الشهير بـ"ذا واير" وظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الأخرى.

وذكر مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس في سجلاته المنشورة على الإنترنت أن "رانسون توفي منتحراً يوم الجمعة الماضي".

وتشمل الأعمال السينمائية لرانسون أفلاما مثل "إت: الفصل الثاني"، و"الهاتف الأسود"، و"الهاتف الأسود 2"، كما ظهر في مسلسلات تلفزيونية من بينها دراما الشرطة "بوش" ومسلسل "بوكر فيس".

وظهر رانسون لآخر مرة على التلفزيون في حلقة من الموسم الثاني من مسلسل "بوكر فيس" التي بُثت في حزيران/ يونيو الماضي.

كما أدّى رانسون دور زيغي سوبوتكا، نجل عامل الموانئ في بالتيمور فرانك سوبوتكا، في الموسم الثاني من مسلسل "ذا واير".

وكان الممثل قد كشف في إحدى مقابلاته عام 2016، أنه أقلع عن تعاطي المخدرات، وذلك بعد خمس سنوات من الإدمان.