امرأة تقاضي طبيب أسنان أجرى لها 32 عملية في زيارة واحدة

شفق نيوز/ رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأميركية دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، مدعية أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى لها عدة عمليات في زيارة واحدة فقط.

وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإن كاثلين ويلسون تزعم، في دعواها المدنية المرفوعة الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان و4 للقنوات الجذرية و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.

ونتيجة لذلك، تقول ويلسون إنها عانت من "الألم والحرج والتشويه والحزن"، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى".

إضافة إلى ذلك، تدعي كاثلين أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية.

وفي دعواها، تطالب ويلسون بتعويضات لا تقل عن 50 ألف دولار.

وحصلت الضحية على دعم من طبيب أسنان مخضرم في فلوريدا، حيث قال، في تقرير، إن مولدريم "نجح في تشخيص ما تعاني منه أسنان كاثلين، لكن علاجه كان سيئا".

وأضاف: "كانت كاتي تحتاج استجابة بطيئة ودقيقة ومدروسة لمعاناتها".