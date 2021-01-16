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امرأة تضع مولوداً بعد 10 أيام من معرفتها بالحمل

Category: منوعـات

Date: 2021-01-16T15:55:35+0000
امرأة تضع مولوداً بعد 10 أيام من معرفتها بالحمل

شفق نيوز/ لاحظت سيدة بريطانية أن وزنها يزداد وكانت تظن أن السبب وراء ذلك هو المكوث في المنزل خلال فترات الإغلاق والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن سام هيكس البالغة من العمر 40 عامًا كانت تلاحظ زيادة وزنها، وقررت إجراء اختبار حمل منزلي في الثاني من شهر يناير الجاري لتكتشف أنها حامل، وبعد مرور 10 أيام وضعت هيكس طفلة سليمة مرت بفترة الحمل كاملة على الرغم من أنها لم تكن تعلم أنها كانت حاملًا.

وقالت هيكس، إنها كانت تشعر ببعض الحركة في أمعائها، ولكنها اعتقدت أن السبب هو مشاكل المعدة التي لديها، وبينت أنها أيضًا لاحظت تورم بطنها، وزيادة وزنها، ولكنها ظنت أنه بسبب مرضها، والمكوث في المنزل خلال فترات الإغلاق، ولم يخطر على بالها أنها حامل.

وبعد مرور 10 أيام من إجرائها الاختبار المنزلي، نُقلت هيكس إلى مستشفى ساوثميد في بريستول، وهناك استقبلت طفلتها غير المتوقعة وأسمتها جوليا.

وأفادت الصحيفة أن هيكس أجرت العديد من اختبارات الحمل المنزلية قبل الاختبار الأخير، والنتائج كلها كانت سلبية، وعندما جاء الاختبار الأخير ليؤكد حملها اتصلت هي وزوجها لتحديد مواعيد للفحوصات الطبية، ولكن هيكس وضعت طفلتها قبل أن تتمكن من الذهاب إلى أي مكان.

وولدت الطفلة جوليا بعد فترة حمل كاملة وبوزن يقارب 4 كيلوغرامات.

ووفقًا للصحيفة، فإن جوليا تعاني من بعض الصعوبات في التنفس، لذلك ما زالت هي ووالدتها تخضعان للعناية الطبية، ومن المنتظر خلال أيام عودتهما إلى المنزل.

والجدير ذكره، أن هيكس أُصيبت بفيروس كورونا، في شهر نوفمبر الماضي، ولم يكتشف الأطباء أيضًا حملها.

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