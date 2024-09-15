امرأة تضرم النار في ضريح وتحوله لرماد بعد "خيبة أمل".. فيديو

شفق نيوز/ اهتزت منطقة النويرات بضواحي مدينة سيدي قاسم المغربية على حادث غريب، حيث أقدمت سيدة مغربية على إضرام النار في ضريح سيدي قاسم بوعسرية.

وتعود تفاصيل القصة إلى يوم الجمعة الماضي، حين قامت سيدة مغربية بصب البنزين في واحد من أشهر الأضرحة الواقعة شمال غربي المغرب، بعد ترددها لمدة طويلة عليه.

والمدهش في الواقعة، حسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيدة أشعلت النار بعد أن فقدت الأمل في تحقيق أمانيها من "والي الضريح"، بحسب زعمها خلال التحقيقات.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي، من إلقاء القبض على السيدة التي أضرمت النار عمدا في الضريح، والذي تسبب في تحول الضريح إلى رماد. وهرعت قوات الوقاية المدنية إلى المكان لإخماد النيران بمساعدة السكان.

ودان نشطاء المنصات الرقمية هذا التصرف الغريب، واعتبروه غير أخلاقي وينم عن "الجهل" ويمس بالدين، فيما سخر آخرون من الحادث، مؤكدين أن "الدعاء يكون لله وليس في الأضرحة وللأولياء".