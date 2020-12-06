امرأة تربح اليانصيب بفضل زينة شجرة عيد الميلاد

شفق نيوز / فازت فيليس هيوستن، المقيمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، بالجائزة الكبرى في اليانصيب بفضل أضواء شجرة عيد الميلاد.

وأخبرت المرأة منظمي اليانصيب، إنها قررت تزيين شجرة عيد الميلاد للعطلة ولاحظت أن أضواء العام الماضي قد توقفت عن العمل.فقامت هيوستن بالذهاب إلى المتجر للحصول على أضواء جديدة، وفي طريقها إلى المنزل اشترت عدة تذاكر يانصيب بالمال المتبقي من قيمة الأضواء.

وبالنتيجة احتوت إحدى التذاكر على جميع الأرقام الخمسة الفائزة وجلبت لصاحبتها أكثر من 171 ألف دولار. وقالت هيوستن، "لم أستطع أن أصدق ما حصل وقتها، كان الشعور رائعا".

واحتمال مطابقة جميع الأرقام الخمسة للفوز بالجائزة الكبرى هو 1 مقابل 749.398. ولم تقرر الأمريكية المحظوظة، ماذا ستفعل بما ربحته بعد.