امرأة بريطانية حاولت انقاص وزنها لتكتشف اصابتها بمرض قاتل

شفق نيوز/ شاركت إحدى الأمهات البريطانيات تجربتها المؤلمة بعد إجراء عملية تكميم للمعدة في تركيا، والتي انتهت بنتائج "غير متوقعة".

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "ميرور"، عانت كاتي سكوفيلد، البالغة من العمر 32 عامًا، من مشاكل في الصحة العقلية بعد وفاة والدتها؛ ما جعلها تكسب الكثير من الوزن الزائد.

وقررت كاتي إجراء عملية تكميم للمعدة في تركيا، وخلال رحلتها، اكتشفت كتلة صغيرة في ثديها الأيسر، ليشخص الأطباء إصابتها بسرطان الثدي، المرض الذي أودى بحياة والدتها.

وعلى الرغم من المضاعفات التي واجهتها بعد العملية، مثل الجلطات الدموية وإصابتها بالعدوى، إلا أن كاتي تشعر الآن بتحسن كبير وتتمتع بجسد رشيق.

وفي حديثها لوسائل إعلام محلية، اعتبرت كاتي أن فقدان الوزن هو ما ساعدها على اكتشاف الكتلة السرطانية في صدرها قبل انتشارها وتطورها، مشددة على أنها تخضع حاليا لعلاج ضد السرطان، على أمل الشفاء منه قريبا.