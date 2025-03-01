"الإيموجي" و"رفع اليد" قد تصلان لمكالمات فيديو "الواتساب" قريباً

شفق نيوز/ يعمل تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" على تطوير التفاعل مع ما يحدث في مكالمة الفيديو على غرار "Google Meet" و"زووم"، باستخدام ميزة الإيموجي والأخرى هي "رفع اليد"، التي تشير إلى أن الشخص يريد الحديث.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزات من خلال النقر على زر النقاط الثلاث الأفقية في الشريط السفلي بواجهة مكالمة الفيديو، بحسب تقرير لموقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وكما هو متوقع، يتيح خيار ردود الفعل باستخدام الإيموجي التفاعل مع ما يحدث أثناء مكالمة الفيديو.

وتتضمن رموز الإيموجي المتاحة إشارة الإعجاب، والقلب، والوجه الضاحك، والوجه المدهوش، والوجه الباكي، واليدين المضمومتين لأعلى.

أما ميزة "رفع اليد" فهي تسمح للمشاركين في مكالمة الفيديو بمعرفة أن شخصاً ما لديه سؤال دون مقاطعة المحادثة.