"الآيباد" الأكثر تضرراً.. قائمة الأجهزة التي ستخسر دعم "آبل" مع التحديث المقبل

شفق نيوز/ نشر أحد المطلعين على أخبار شركة "آبل"، عن قائمة الأجهزة التي ستتمكن من التحديث إلى iOS 19، ما يسبب خيبة أمل لبعض مستخدمي "آيفون" و"آيباد".

وبحسب تقرير موثوق من iPhoneSoft، سيظل أي جهاز يحتوي على iOS 18 قادرا على التحديث إلى iOS 19 عند إطلاقه في العام المقبل، ما يعني أن أصحاب "آيفون XS" و"آيفون XR" أو الأحدث سيحصلون على معظم الميزات الجديدة إلى جانب التحديثات الأمنية الضرورية.

ومع ذلك، سيُحرم مستخدمو "آيفون X و"آيفون 8" من التحديث، حيث قررت آبل إنهاء دعم هذه الأجهزة.

ولن تتلقى أجهزة "آيفون" الأقدم من "آيفون برو 15" كافة الميزات المتاحة في iOS 19، بسبب متطلبات الحوسبة العالية لبرنامج Apple Intelligence، وهو الذكاء الاصطناعي الجديد من آبل.

ومع ذلك، يبقى "آيباد" الأكثر تضررا من التحديث القادم، حيث سيتوقف "آيباد" الجيل السابع، الذي أُطلق في 2019، عن تلقي التحديث إلى iOS 19، فيما يعد أمرا مفاجئا نظرا لحداثة إصدار الجهاز. وعادة ما تتوقف الأجهزة عن تلقي التحديثات بعد عدة سنوات من إصدارها، ويعتمد ذلك على فترة الدعم التي تقدمها آبل.

كما أن جميع النماذج القادرة على تشغيل iPadOS 18 ستتوافق مع iOS 19 باستثناء "آيباد" الجيل السابع، الذي كان آخر إصدار يستخدم شريحة A10. وبالنظر إلى أن الحد الأدنى لتشغيل iPadOS 19 يتطلب شريحة A12 أو أعلى، فإن أجهزة "آيباد" التي صدرت بعد الجيل السابع ستكون قادرة على التحديث إلى النظام الجديد.

ورغم ذلك، فإن آبل لم تكشف بعد عن الكثير من التفاصيل حول iOS 19. ويتوقع الخبراء أن يتم إطلاق المعاينات الأولى في مؤتمر WWDC 2025 في يونيو، مع إصدار النسخة النهائية في سبتمبر من العام نفسه. لكن الشائعات تشير إلى أن آبل قد تركز بشكل أكبر على تحسين iOS 18 في الفترة المقبلة، ما قد يترك iOS 19 دون ميزات كبيرة جديدة.