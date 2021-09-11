الأول من نوعه.. معرض فوتوغرافي لمصورين شبان في كربلاء (صور)

شفق نيوز/ نظم نادي كربلاء الفوتوغرافي، يوم السبت، أول معرض للصور شارك فيه مصورون فوتوغرافيون شبان من عدة محافظات.

وقال رئيس النادي محمد الصواف، لوكالة شفق نيوز "يعد هذا المعرض الأول من نوعه وشارك فيه ١٢ مصوراً فوتوغرافياً من بعض المحافظات العراقية، وكان الاهتمام مركزا على جودة الصور وقد عُرضت 114 صورة فوتوغرافية لمصورين شبان من كلا الجنسين".

ولتوفير مساحة من الإبداع للمصورين الشبان وعرض امكانياتهم في فن التصوير الفوتوغرافي أمام الجمهور بشكل مباشر، رأى المصور الفوتوغرافي والناقد الدكتور صلاح حيدر، في حديثه لشفق نيوز، أن "المعرض أظهر بصمة واضحة للشباب في فن الفوتوغراف".

وبين ان "المعرض ضم صوراً للمعالم السياحية والتراثية في البلاد، وصوراً أخرى وثقت الكثير من الاحداث السياسية والامنية والاجتماعية التي مرت على العراق ولاقت استحسان الحاضرين".

وأشار حيدر إلى أن "اقامة هكذا معارض وملتقيات فوتوغرافية متنوعة تسهم بدعم وتأصيل الثقافة الفوتوغرافية ونشرها بين المجتمع".

وكان للمصورات الفوتوغرافيات مشاركة فاعلة في المعرض، وعن ذلك قالت المصورة الفوتوغرافية فاطم الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن هذه مشاركتها الأولى مع نادي كربلاء الفوتوغرافي "وهي مبادرة جميلة تشع بالشباب وتبرز المواهب واجمل ما في الصور انها كانت معبرة وكانت مشاركتي بخمس صور متنوعة في هذا المعرض".

وتأسس نادي كربلاء الفوتوغرافي عام ٢٠١٣، بمشاركة عدد من المصورين الشباب المبدعين في فن التصوير الفوتوغرافي بالمحافظة.