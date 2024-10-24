الأول من نوعه.. اكتشاف "نظام ثلاثي" للثقوب السوداء

شفق نيوز/ كشف فريق من الفيزيائيين بمعهدي ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكاليفورنيا للتكنولوجيا، عن اكتشاف هو الأول من نوعه يتمثل بـ"نظام ثلاثي" للثقوب السوداء.

والنظام الثلاثي للثقوب السوداء، المكتشف حديثاً، هو نظام فلكي يحتوي على ثلاثة أجرام مرتبطة ببعضها عبر قوة الجاذبية.

وجرى رصد نظام ثلاثي مكون من ثقب أسود مركزي، ونجم قريب منه، ونجم ثالث بعيد يدور حول الثقب الأسود، حيث يتكون النظام من ثقب أسود يلتهم مادة من نجم قريب، بينما يدور نجم ثالث بعيد في مدار واسع جداً حول الثقب الأسود.

يقع النظام المكتشف على بعد 8000 سنة ضوئية من الأرض، وقد يقدم أول دليلٍ مباشرٍ على تكوين غريب للثقوب السوداء، ما قد يغيّر مفهومنا عن كيفية تكوين هذه الأجسام الكونية العملاقة.

ويُظهر النظام أن عمر هذا الثقب الأسود يبلغ حوالي 4 مليارات عام، ما يجعله واحداً من أقدم الثقوب السوداء التي تمت دراستها حتى الآن.