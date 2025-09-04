الأول في العالم.. اليابان تطلق محرك بحري تجاري يعمل بالأمونيا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت الشركة اليابانية Japan Engine Corporation، اليوم الخميس، عن أول محرك بحري تجاري في العالم يعمل بالأمونيا، وقادر على خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد بعيد، وتغيير صناعة الشحن.

وذكرت الشركة، أن "المحرك الجديد 7UEC50LSJA-HPSCR، مزود بسبع أسطوانات يبلغ قطر كل منها 50 سم، ونظام SCR عالي الضغط القائم على الاختزال الحفزي الانتقائي، والذي يساهم في تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين باستخدام المحفز واليوريا".

ويتميز المحرك بقدرته على العمل بالـ أمونيا أو الديزل البحري، مما يجعله ثنائي الوقود ويسهّل الانتقال إلى وقود أنظف دون التخلي عن الوقود التقليدي.

وقالت الشركة: "نشعر في J-ENG بالسعادة والفخر الشديدين لتمكننا من تزويد العملاء بمحرك آمن وموثوق، متقدم على بقية العالم بفضل برنامج تطوير طويل الأمد مخطط له بعناية".

وأوضحت أن "المحرك إجتاز الاختبارات تحت إشراف كبار اللاعبين في صناعة المحركات البحرية، من بينهم NYK Line وNihon Shipyard وJapan Marine United Corporation، بالإضافة إلى جمعية التصنيف ClassNK التي صنفت المحرك بمواصفات عالية للأداء البيئي والسلامة التشغيلية".

ويخطط لتشغيل السفينة المزودة بهذا المحرك تجاريا في عام 2026، لتصبح أول سفينة كاملة الحجم في العالم تعمل بالأمونيا، واعتمد تطوير المحرك على أكثر من 1000 ساعة من اختبارات النموذج الأولي أحادي الأسطوانة لمحرك الأمونيا خلال الفترة من مايو 2023 إلى سبتمبر 2024.

وسمحت نتائج الاختبارات بتحسين احتراق الوقود، ومنع تسرب الأمونيا، وضمان سلامة الطاقم، كما اجتازت النسخة كاملة الحجم 700 ساعة من الاختبارات بين أبريل وسبتمبر 2025، شملت التشغيل بوضع الثنائي الوقود، وتحليل الانبعاثات، واختبار المتانة في ظروف تشغيل واقعية.