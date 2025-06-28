الأنبار.. صالون قناديل الثقافي يقيم أمسية للشاعرة نضال الدليمي (صور)

شفق نيوز – الرمادي

أقام صالون "قناديل" الثقافي في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، يوم السبت، أمسية شعرية استضاف فيها الشاعرة نضال الدليمي، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وعبّرت الشاعرة نضال الدليمي، خلال الأمسية التي حضرتها وكالة شفق نيوز، عن أهمية هذه الأمسيات الثقافية في محافظة الأنبار، مشيرة إلى أنها "تسلط الضوء على الأديبات في المحافظة وتمنحهن فرصة للتعبير عن تجاربهن الأدبية"، مؤكدة أن مشاركتها أضافت لها الكثير وأسهمت في تعزيز تجربتها الشعرية.

من جهته، دعا نقيب الصحفيين في الأنبار، أحمد الراشد، الحكومة المحلية إلى ضرورة دعم الحركة الثقافية في الأنبار أسوة بباقي المحافظات التي تنظم مهرجانات دولية على مستوى الوطن العربي، مؤكدًا أن "الحركة الأدبية في الأنبار ما تزال خجولة ومحصورة في نطاق ضيق، وتحتاج إلى تطوير ونشاطات تفاعلية واسعة".

أما الناشط المدني فؤاد البخيت، فقد أشاد بدور المرأة الأنبارية في المشهد الثقافي، لافتًا إلى أن "المحافظة غنية بالطاقات الشبابية والأدبية، خصوصًا من النساء، واللواتي نعتز بهن ونسعى لتقديم الدعم الكامل لهن"، مشيرًا إلى أن "الأمسية التي أحيتها الشاعرة نضال الدليمي تمثل نموذجًا لتطور الحركة الثقافية في الأنبار وضرورة مواصلة دعمها".

وتضمنت الأمسية قراءات شعرية مفعمة بالإحساس والهوية المحلية، وتفاعلاً ملحوظًا من الحضور الذين أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات بشكل منتظم.

وتأتي هذه الفعالية، في إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة الثقافية في محافظة الأنبار وتسليط الضوء على المواهب الأدبية، لا سيما النسائية منها، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الدعم المؤسسي لهذه الأنشطة.